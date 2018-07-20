На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы активисты могли официально фиксировать правонарушения, передавать их в министерство лесного хозяйства и экологии и привлекать к ответственности злоумышленников. Документ действителен один год, после чего, решение о продлении статуса общественного инспектора принимается комиссией министерства. В Самарской области активистов, желающих поработать на благо окружающей среды, становится все больше, отмечает депутат Государственной думы , первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев .
«Награда нашла своих героев, и в отделении Самарской области ОНФ их оказалось достаточно. Количество общественных активистов, которые помогают сохранять природу и оказывают существенную помощь государственным органам постоянно растет и я очень этому рад», - пояснил Владимир Гутенев.
|
«Союз машиностроителей России» и СамГМУ подписали соглашение о сотрудничестве
Первый вице-президент Союза машиностроителей России , Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прибыл в Самарский государственный медицинский университет. В рамках его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и …
|
20 июля 2018, 02:09
|
В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
|
18 июля 2018, 09:21
|
ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области
ЧМ-2018 по футболу даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области. В этом уверены как губернские власти, так и Герой России, летчик-космонавт, посол Самары как города-организатора ЧМ-2018 Олег Кононенко. Среди основных предприятий, которые должны выступить драйверами, входящие в крупнейшую общественную …
|
3 июля 2018, 05:51
|
Как повышают производительность труда в Самарской области
|
3 июля 2018, 06:09
|
Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе
29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».
Документ подписали Первый вице-президент …
|
3 июля 2018, 10:00
|
С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году
До конца этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартуют три российских ракеты «Союз-СТ». На 6 октября предварительно назначен старт «Союза» с европейским метеоспутником MetОp-С на борту, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источники. В ноябре на …
|
26 июня 2018, 11:52
|
В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»
Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: …
|
19 июня 2018, 08:00
|
Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления
|
8 июня 2018, 02:27
|
Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре
|
16 ноября 2017, 10:40
|
Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок
|
3 ноября 2017, 08:27
|
Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей
2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма необходима на приведение в порядок санатория «Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного учреждения России. В перспективе это заведение, расположенное в Самарской области, может стать движущей силой развития медицинского туризма в губернии.
Санаторию «Сергиевские …
|
6 октября 2017, 01:57