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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

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С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

До конца этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартуют три российских ракеты «Союз-СТ». На 6 октября предварительно назначен старт «Союза» с европейским метеоспутником MetОp-С на борту, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источники. В ноябре на 
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В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

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Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Главной темой расширенного заседания 
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Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

О незаконных свалках, разбитых дорогах, обеспечении доступной среды для людей с ограниченными возможностями, о том, что успели сделать по этим направлениям в 2017 году, а что нет, в среду, 15 ноября, говорили на региональной конференции активистов Общероссийского народного фронта. Подобные 

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3 ноября 2017, 08:27
Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма необходима на приведение в порядок санатория «Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного учреждения России. В перспективе это заведение, расположенное в Самарской области, может стать движущей силой развития медицинского туризма в губернии.

Санаторию «Сергиевские 

6 октября 2017, 01:57
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