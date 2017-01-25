Наказание трудом введено в июле 2016 года. К нему уже "приговорили" 650 нерадивых родителей из 63 региона.
12 человек будут расчищать лестничные спуски в Октябрьском районе. Среди них три женщины. Это те, кто уже несколько месяцев, а то и год не платят алименты. У многих сумма долга достигает 300 - 400 тысяч рублей.
Наказание трудом - не самое суровое. По административному кодексу "алиментщиков" также могут арестовать на 10-15 суток или оштрафовать на 20 тысяч рублей. При этом санкции не влияют на сумму долга. В случае если после наказания граждане продолжат уклоняться от его уплаты, в их отношении могут возбудить уголовное дело и даже лишить свободы на 1 год.
В 2016 году судебным приставам области удалось "убедить" погасить долги по алиментам 14,5 тысяч граждан, которые выплатили на содержание детей в общей сложности 260 миллионов рублей. 703 человека привлечены к административной ответственности, 746 к уголовной. Между тем ежегодно около 25 тысяч жителей губернии регулярно задерживают выплаты алиментов. Общий их долг в ушедшем году превысил 1 миллиард 124 миллиона рублей.
Узнать о своих долгах можно на сайте службы судебных приставов в разделе «банк данных исполнительных производств».
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