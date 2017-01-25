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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда

В Самаре мужчина с ножом пытался попасть в здание суда

Судебные приставы задержали на входе в здание суда Октябрьского района мужчину, у которого был обнаружен складной нож. Об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, в региональном УФССП сообщили во вторник, 17 января.

По информации приставов, визитер сказал, что ничего запрещенного для проноса 

18 января 2017, 10:02
Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов, всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
9 января 2017, 05:08
До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Сегодня об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области. Речь идет о старообрядческом распятии и 16 старинных иконах: «Св. Евангилист Иоаннь», «Воскресение Христово», «Пресвятая Богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья Матерь», 

27 декабря 2016, 05:44
В Самаре алиментщик угрожал взорвать отдел судебных приставов

В Самаре алиментщик угрожал взорвать отдел судебных приставов

Пресс-служба УФССП России по Самарской области сообщает об инциденте, произошедшем накануне, 16 июня, в отделе судебных приставов Советского района Самары.
 
В 16:00 по вызову судебного пристава-исполнителя в отдел пришел 32-летний житель Самары - злостный неплательщик алиментов. Перед визитом он 

17 июня 2014, 12:36
В Самарской области судебные приставы отправили должника работать дворником

В Самарской области судебные приставы отправили должника работать дворником

Приволжский районный суд признал местного жителя Николая К. виновным в неуплате двух штрафов на общую сумму 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области.
В качестве наказания подсудимый теперь обязан отработать 40 часов дворником в сельском 

20 мая 2014, 05:14
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