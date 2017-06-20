Во вторник, 20 июня, на комитете по промышленности областные депутаты одобрили поправки в региональный закон об алкоголе. Время работы точек по продаже спиртного предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 часов. Если поправки в закон одобрят на пленарном заседании губдумы, то купить алкоголь можно будет с 8 до 23 часов. Вместе с тем, предполагается ужесточить условия розничной продажи алкоголя в кафе и других объектах общепита и ввести ограничения для магазинов, расположенных в жилых домах. Поправки должны рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Самарской губернской думы, которое состоится 27 июня.
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В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия
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13 июня 2017, 12:35
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В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем
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9 июня 2017, 04:03
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Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела
По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
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2 июня 2017, 04:28
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Кассовый разрыв: Самарские предприниматели просят депутатов заменить новые ККМ
В самарскую Губдуму поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей региона о замене новой контрольно-кассовой техники на «виртуальную кассу». Инициаторы считают, что внедрение такой программы должно стать альтернативой покупке дорогостоящего счетного оборудования, на которое все организации и ИП должны перейти уже с …
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17 мая 2017, 04:45
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В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ
Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
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17 мая 2017, 12:10
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Губернатор проконтролирует доходы подчиненных
Доходы чиновников, депутатов и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь к дисциплинарной ответственности …
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17 мая 2017, 11:06
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В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь
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2 мая 2017, 04:32
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Бедные самарские депутаты: доходы упали почти в 10 раз
Депутаты Самарской губернской думы шестого созыва впервые опубликовали свои декларации. Впрочем, парламентарии, работающие не первый срок, и раньше отчитывались о доходах. Как следует из отчетности, экономический кризис ударил по кошельку даже самых состоятельных из них. К слову, это справедливо и …
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18 апреля 2017, 11:54
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В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон
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13 апреля 2017, 04:49
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С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца
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28 декабря 2016, 01:14
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Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
Фетисов будет курировать вопросы подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре.
В эти минуты в …
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13 декабря 2016, 01:33