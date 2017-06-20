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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение 

13 июня 2017, 12:35
В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В связи с проведением молодежного форума «iВолги-2017» в Красноглинском районе Самары на десять дней будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничительные меры будут действовать с 14 по 24 июня на территориях, которые находятся в районе Мастрюковских озер, где традиционно проводится 
9 июня 2017, 04:03
Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия, 

2 июня 2017, 04:28
Кассовый разрыв: Самарские предприниматели просят депутатов заменить новые ККМ

Кассовый разрыв: Самарские предприниматели просят депутатов заменить новые ККМ

В самарскую Губдуму поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей региона о замене новой контрольно-кассовой техники на «виртуальную кассу». Инициаторы считают, что внедрение такой программы должно стать альтернативой покупке дорогостоящего счетного оборудования, на которое все организации и ИП должны перейти уже с 

17 мая 2017, 04:45
В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
Как говорится в документе, телевизионщикам 

17 мая 2017, 12:10
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Доходы чиновников, депутатов  и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций  будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь  к дисциплинарной ответственности 

17 мая 2017, 11:06
В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

Самарская полиция расследует уголовное дело о поножовщине в магазине на 6-й просеке. Оттуда в одну из больниц доставили 26-летнего парня с ножевым ранением.

По версии полицейских, пострадавшего ранил ножом 39-летний продавец торговой точки. Молодой человек вместе с приятелями пришел за выпивкой. 

2 мая 2017, 04:32
Бедные самарские депутаты: доходы упали почти в 10 раз

Бедные самарские депутаты: доходы упали почти в 10 раз

Депутаты Самарской губернской думы шестого созыва впервые опубликовали свои декларации. Впрочем, парламентарии, работающие не первый срок, и раньше отчитывались о доходах. Как следует из отчетности, экономический кризис ударил по кошельку даже самых состоятельных из них. К слову, это справедливо и 
18 апреля 2017, 11:54
В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон

В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон

В Самарской области могут смягчить антиалкогольный закон. Депутаты губдумы предложили снять запрет на продажу алкоголя в День студента (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). Ограничение продолжит действовать в Международный день защиты детей (1 июня) 

13 апреля 2017, 04:49
С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

В Самарской области официально учрежден новый праздник - День отца. Его станут отмечать в первую субботу ноября.

Такое решение принято депутатами Самарской губернской думы на последнем в 2016 году заседании во вторник, 27 декабря.

Напомним, что матерей в России традиционно чествуют в 

28 декабря 2016, 01:14
Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области

Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области

Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.

Фетисов будет курировать вопросы подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре.

В эти минуты в 

13 декабря 2016, 01:33
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