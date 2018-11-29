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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
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7 ноября 2018, 10:08
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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников
Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики …
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24 октября 2018, 08:54
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В России будут отслеживать платежи объектов торговли
Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так …
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16 октября 2018, 03:18
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Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?
Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой …
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3 октября 2018, 09:57
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Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч
Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с …
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22 июля 2018, 11:00
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Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»
Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные …
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3 июля 2018, 04:49
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Областной минстрой не смог оспорить решение Самарского УФАС
Минстрою Самарской области не удалось через суд оспорить решение регионального УФАС, уличившего строителей в нарушении закона о защите конкуренции при проведении тендера по отбору подрядчика для строительства жилья для обманутых дольщиков. Нарушение выразилось в неправомерном создании для компании «Строй Центр» …
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3 июля 2018, 08:00
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Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары
Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.
Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых …
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1 марта 2018, 09:32
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В Самарской области чиновники и полицейские провели операцию «Елочка»
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10 января 2018, 08:01
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Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!»
Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов в своем «твиттере», дабы беречь природу, призвал жителей региона на Новый год ставить дома не настоящие, а искусственные елки.
«Предлагаю всем жителям Самарской области, неравнодушным …
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16 декабря 2017, 04:12
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В Самаре открылись елочные базары
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14 декабря 2017, 09:02