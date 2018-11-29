1
30
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России сразу в 2,5 раза может сократиться число магазинов, торгующих алкоголем. Экспертный совет при правительстве страны предложил  установить лимит подобных торговых объектов в зависимости от численности населения региона и его площади. Предположительно - до 50 точек на каждые 100 
7 ноября 2018, 10:08
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
В России будут отслеживать платежи объектов торговли

В России будут отслеживать платежи объектов торговли

Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так 
16 октября 2018, 03:18
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой 

3 октября 2018, 09:57
Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с 
22 июля 2018, 11:00
Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные 

3 июля 2018, 04:49
Областной минстрой не смог оспорить решение Самарского УФАС

Областной минстрой не смог оспорить решение Самарского УФАС

Минстрою Самарской области не удалось через суд оспорить решение регионального УФАС, уличившего строителей в нарушении закона о защите конкуренции при проведении тендера по отбору подрядчика для строительства жилья для обманутых дольщиков. Нарушение выразилось в неправомерном создании для компании «Строй Центр» 

3 июля 2018, 08:00
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
В Самарской области чиновники и полицейские провели операцию «Елочка»

В Самарской области чиновники и полицейские провели операцию «Елочка»

Минлесхоз Самарской области подвел итоги операции «Елочка», которая проводилась на территории 63-го региона в последний месяц 2017 года. Она прошла успешно, заявили чиновники. В срок с первого по 31 декабря не было выявлено ни одного факта незаконной вырубки хвойных деревьев. 

10 января 2018, 08:01
Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!»

Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!»

Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов в своем «твиттере», дабы беречь природу, призвал жителей региона на Новый год ставить дома не настоящие, а искусственные елки.

«Предлагаю всем жителям Самарской области, неравнодушным 
16 декабря 2017, 04:12
В Самаре открылись елочные базары

В Самаре открылись елочные базары

В Самаре в четверг, 14 декабря, начали работать елочные базары. Старт торговли новогодними деревьями был отложен из-за погодных условий. Открыть точки продаж планировали еще пятого декабря.
 
Отметим, сегодня еще не все допущенные к торговле елками предприниматели начали работу. Базары 

14 декабря 2017, 09:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх