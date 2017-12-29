Каким будет предстоящий 2018 год и чем он может отличаться от 17-го, журналисты ТРК «ТЕРРА» спросили самарских астрологов.
2018 - Год желтой земляной собаки, который начнется 16 февраля, - в отличие от текущего Года огненного петуха, с точки зрения астрологов, обещает быть более спокойным и стабильным. Звезды будут благоволить уверенным в себе, трудолюбивым и прагматичным. А вот махинаторов, особенно в денежной сфере, все чаще будут выводить на чистую воду.
«Знак собаки сам по себе меланхоличный, спокойный, дружелюбный и миролюбивый. Это говорит о том, что на данный момент в 2018 году мы ожидаем, скорее, укрепления тех позиций, которые у нас есть, сохранения территорий, а также утверждения той власти, которая имеется на данный момент», - сообщила астропсихолог Екатерина Бусыгина.
С другой стороны 2018-й - год кардинальных перемен в финансовой сфере. Их будет много во втором полугодии. Рисковать, особенно в августе и сентябре, не рекомендуется, хотя соблазн будет велик.
«Вещи, связанные с курсом национальных валют, - все будет запредельно, и мы даже можем не ожидать, что будет происходить. И падения, и возвышения, игра на биржах будет настолько увлекающая, но при всем при том крахов будет очень много. Поэтому надеяться на какой-то положительный результат в 2018 году, на то, что будет стабильность в плане добычи денег, я полагаю, что это наивно», - рассказывает астролог Нина Иевская.
Для влюбленных сложным будет период с 5 октября по 16 ноября. В это время ретроградной Венеры лучше не делать крупных покупок, не заключать сделок и не вступать в брак. С 26 июня по 29 августа в обратном направлении начнет двигаться Марс.
«Я рекомендую быть внимательным на дорогах, на работе, особенно на опасной, так как в период ретроградного движения Марса не исключены катастрофы, но не глобальные, а именно технические, производственные, и крупные ДТП в связи с рассеянным вниманием», - говорит Екатерина Бусыгина.
В целом, считают астрологи, год будет неплохим.
«Мир потихоньку будет выходить из кризиса, к 2020 году выйдет. Как раз в 20-м году произойдет очень сильное событие астрологического порядка, в связи с этим мир начнет более-менее стабилизироваться. Лет 40 будет стабильности, начиная с 20 года. А сейчас мы просто входим в это состояние стабильности, но через кризис. Надо, чтобы произошла перестройка финансовой сферы во всем мире», - сообщила Нина Иевская.
С точки зрения восточного гороскопа повезет тем, кто родился в Год тигра, кролика, дракона и быка, рассказывает специалист по фэн-шуй Наталья Правдина. Неплохие результаты ожидают "коз", "обезьян", "петухов" и "собак". Сложнее всего будет водным знакам, "крысам" и "свиньям".
«Женщинам я рекомендую вспомнить такую истину: ищите - и обрящете, стучите - и откроется вам. Настойчивость обязательно воздастся. А что касается мужчин, я хочу порекомендовать в следующем году как раз задумывать новые проекты, задумывать, обдумывать», - рекомендует писатель, коуч, певица Наталья Правдина.
Успеха достигнут дисциплинированные люди, которые умеют работать в тандеме, экономить и дружить.