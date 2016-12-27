Более 1,5 тысяч медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорта. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. В частности, до 10-ка медалей могут принести люди с ограниченными возможностями по слуху на своей параолипиаде. Вероятнее всего это в велоспорте, борьбе и футболе.
Лидия Рогожинская, Заместитель министра спорта Самарской области:
«Говорить о том, что год завершен для нас удачно - мы можем. Всему вопреки, как всегда спортсмены и тренеры нашего региона проявили себя очень достойно. Надеюсь что будущий год принесет нам только победы в том числе в нашей борьбе с ВАДА и наверное наше представительство на международных стартах, и то что часть международных соревнований на территории России была отменена в следующем году будет восстановлены».
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