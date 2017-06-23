Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о ходе конкурсного производства четырех обанкроченных самарских кредитных учреждений - "Волга-Кредит", "Волго-Камского", "ФИА" и "Эл-Банка" на начало июня. В первом на счетах находится чуть больше 83 миллионов рублей, в конкурсную массу за месяц было включено 2 миллиона рублей. При этом до сих пор кредиторам не выплачено более 7 миллиардов 600 миллионов рублей. "Волга-Камский Банк" располагает 31 миллионом рублей, его задолженность - чуть менее 6 миллиардов. Тольяттинский "ФИА-Банк" имеет на счетах более 780 миллионов рублей, в мае кредиторам было выплачено полмиллиарда, а общая задолженность до сих пор составляет более 17 миллиардов рублей. У "Эл-Банка" эта цифра чуть менее 5.5 миллиардов, при этом кредиторам первой очереди всего выплачено 187 миллионов рублей.
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