Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других …