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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей

Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.

Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей компании 

20 марта 2017, 09:34
Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а 

17 марта 2017, 05:21
Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного 

14 марта 2017, 04:36
Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое

Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое

Чистая прибыль АО «Гидроавтоматика» в 2016 году увеличилась в 3 раза - с 50 до 162 миллионов рублей по сравнению с 2015-м. Об этом сообщается в официальной отчетности предприятия. Выручка выросла до 1 миллиарда 338 миллионов рублей. Это почти на 

14 марта 2017, 10:47
Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза

Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза

По итогам 2016 года чистая прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза - с 70 до 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. При этом выручка перевозчика в прошлом году составила 427 млн 

15 февраля 2017, 03:46
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса

Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса

Его прибыль за январь - октябрь увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2015-го и составила 714 млрд рублей. И хотя при этом размер активов продолжал снижаться, процесс все же сопровождался позитивными структурными сдвигами.
Улучшалось качество кредитного портфеля, 

1 декабря 2016, 01:59
В банках России официально разрешат семейные счета

В банках России официально разрешат семейные счета

Россиянам разрешат открывать семейные счета. Соответствующие поправки одобрили в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Пользоваться деньгами таких вкладов смогут, например, муж и жена, родитель и ребенок, взрослый совместно с пожилым родителем. Главный плюс здесь - не придется переводить 

21 ноября 2016, 04:20
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