Чистая прибыль АО «Гидроавтоматика» в 2016 году увеличилась в 3 раза - с 50 до 162 миллионов рублей по сравнению с 2015-м. Об этом сообщается в официальной отчетности предприятия. Выручка выросла до 1 миллиарда 338 миллионов рублей. Это почти на …