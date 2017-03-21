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Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей
Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.
Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей компании …
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20 марта 2017, 09:34
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Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать
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17 марта 2017, 05:21
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Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом
В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении …
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17 марта 2017, 03:35
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Посчитали россиян, которые прячут деньги дома
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14 марта 2017, 04:36
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Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое
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14 марта 2017, 10:47
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Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза
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15 февраля 2017, 03:46
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Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года
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26 января 2017, 03:58
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Самарские банки отчитались за ноябрь
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16 декабря 2016, 05:41
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Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса
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1 декабря 2016, 01:59
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В банках России официально разрешат семейные счета
Россиянам разрешат открывать семейные счета. Соответствующие поправки одобрили в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Пользоваться деньгами таких вкладов смогут, например, муж и жена, родитель и ребенок, взрослый совместно с пожилым родителем. Главный плюс здесь - не придется переводить …
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21 ноября 2016, 04:20