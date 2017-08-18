Самарские банки подвели итоги работы в июле. Объем вкладов вырос практически у всех финансовых учреждений. Тройка лидеров по-прежнему неизменна. На первой строчке АктивКапитал Банк, здесь на счетах физлиц более 22.5 миллиардов рублей, за ним идет Газбанк, которому доверили почти 21 миллиард рублей. Третью строчку занимает Кошелев-банк с показателем в 16 миллиардов 660 миллионов.
Нарастили банки и кредитный портфель. Первую позицию традиционно занимает входящий в группу Сосьете Женераль Русфинанс банк, выдавший займов суммарно почти на 105 миллиардов рублей. На втором месте АктивКапитал с показателем более 22 миллиардов рублей. Замыкает тройку лидеров Газбанк, в его кредитном портфеле около 20.5 миллиардов.
Что касается чистой прибыли, то лидером по темпам роста стал Газбанк, заработавший почти 57 миллионов рублей и поднявшийся на вторую позицию. Почти 103 миллиона рублей - получил Тольяттихимбанк, подконтрольный семье бенефециара корпорации Тольяттиазот Владимира Махлая. На третьем месте по данному показателю Земский банк, с цифрой - 27 миллионов.
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