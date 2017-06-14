В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).



Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и … В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На этов городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и