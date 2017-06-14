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В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени
В паблике «Самара life» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в Тольятти после довольно продолжительных поисков все-таки нашли капсулу времени, адресованную комсомольцами в 1967 году нынешней молодежи. Металлический цилиндр в виде снаряда заложили возле монумента на Молодежном бульваре. В капсуле …
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14 июня 2017, 07:00
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В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта
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14 июня 2017, 10:59
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Как в Самаре появился музей водки?
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. «Основал его на собственном участке бывший главный энергетик "Самараметростроя" Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет! Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в …
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13 июня 2017, 08:00
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В Самаре тратят бюджетные деньги и повторно чинят отремонтированные улицы
Блогер Андрей Соколов критикует схемы самарского муниципального ремонта дорог. "Это улица Красноармейская. Ее ремонт - один из ярких примеров самарского благоустройства и освоения бюджетных средств. Здесь быстренько сняли слой дорожного асфальта и поставили бордюры. В итоге дорога "просела" - …
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13 июня 2017, 07:24
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В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев
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9 июня 2017, 09:00
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В блогах: в Самару отправили листовки с призывом «Трави бобров»
Блогер Вадим Афанасьев рассказал в "Фейсбуке", что "скоро в Самаре могут появиться такие прекрасные листовки": "Организаторы из благотворительного фонда «Столица милосердия» призовут горожан «травить бобров». На экологическое преступление наших земляков может толкнуть отнюдь не кровожадность благотворителей, а ошибка «дезигнера» …
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30 сентября 2016, 10:05
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В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото
В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На это обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).
Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и …
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11 июня 2016, 05:10
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Сегодня исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос
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12 апреля 2016, 10:31
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100-летней британке врачи сообщили о беременности
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20 июля 2015, 06:20
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Обнаружен баг, который ломает Skype одним сообщением
Программа аварийно прекращает работать, если пользователь отправит сообщение со следующими символами – http://: . При этом приложение закроется у обеих сторон. В дальнейшем Skype будет постоянно отключаться.
Данный баг срабатывает на устройствах, где установлены операционные системы Windows, Android и …
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3 июня 2015, 04:46
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В Самаре на станции метро установлена памятная доска в честь Юрия Гагарина
Накануне Дня космонавтики в вестибюле станции метро «Гагаринская» появился портрет первого человека, покорившего космос. На установленном панно изображен Юрий Гагарин, а также отмечена дата открытия станции.
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11 апреля 2014, 03:57
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В Самаре накануне Дня космонавтики увековечат память конструктора Александра Солдатенкова
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из землян отправился в космос на корабле «Восток», который вывела на орбиту ракета-носитель Р7. В ее создании принимал участие куйбышевский конструктор Александр Солдатенков. Мемориальная доска уже установлена на доме №218 по ул. Молодогвардейской, в котором жил Солдатенков. Но пока она закрыта полотном (на фото). Подробности - в вечернем выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА» в 19:30.
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11 апреля 2014, 12:58