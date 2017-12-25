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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 декабря 2017г 
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Компьютер теперь научили распознавать обман в суде

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Уже состоялись первые тесты, которые эксперты признали успешными. Они продемонстрировали большую эффективность, по сравнению с интуицией людей. Неправдивые 

21 декабря 2017, 02:04
Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

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«За 

21 декабря 2017, 01:59
В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры достоинством 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» и моста на остров Русский. Эту информацию подтвердили представители кредитных организаций области.

«По предварительной информации, до Нового года в область доставят и двухсотенную купюру», - 
21 декабря 2017, 12:26
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.

«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. 

14 декабря 2017, 11:14
В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»

В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»

Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом 
1 декабря 2017, 11:30
В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

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28 ноября 2017, 02:05
Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
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