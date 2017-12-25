Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения нижестоящих инстанций, отказавших в удовлетворении друг к другу встречных исков ГУП Самарской области института «ТеррНИИгражданпроект» и департамента градостроительства Самары. Последний требовал взыскать с института неустойку более чем в 23 миллиона рублей за нарушение сроков контракта по проектированию канализационного коллектора для объектов ЧМ-2018. В свою очередь «ТеррНИИгражданпроект» потребовал заплатить ему более 52 миллионов за выполнение этих работ. В ходе судебных разбирательств, с одной стороны, выяснилось, что департамент вовремя не предоставил институту всю необходимую документацию, что не позволило выполнить контракт в срок. С другой - фактически сам договор до сих пор действует, работы в полном объеме не выполнены, а частичная их оплата не предусмотрена. В результате суд первой инстанции в удовлетворении обоих исков отказал. Апелляционные и кассационные жалобы также остались без удовлетворения.
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