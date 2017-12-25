Китаянка требует компенсацию от сафари-парка за съеденную тигром мать Эта трагедия произошла в сафари-парке китайской столицы. Одна посетительница вышла из автомобиля, и через считанные секунды на эту женщину накинулся неожиданно появившийся тигр. Мать жертвы тут же выскочила из транспортного средства и бросилась на помощь, и тут зверь переключился на …