Чиновники областного правительства не смогли потратить деньги вовремя, выяснили сегодня общественные эксперты во время публичных слушаний по отчету об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Так, по итогам года в 63-м регионе доходы в областную казну поступили на 100,2% от запланированных и составили 143 миллиарда 219 миллионов рублей. А вот израсходовано было 149 миллиардов 61 миллион рублей - 97,3% от запланированного. Таким образом, не было потрачено 4 миллиарда 175 миллионов рублей.
Как пояснила телерадиокомпании «ТЕРРА» председатель общественного совета при министерстве финансов Самарской области Валентина Пестрикова, это происходит потому, что чиновники не успевают в течение года перераспределить сэкономленные деньги и затем провести торги для того, чтобы их можно было потратить на другие нужды. Cледующие публичные слушания по областному бюджету назначены на 30 июня 2017 года. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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