Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы Самары санитарное состояние транспорта под усиленным контролем.
Олег Яхин, зам.руководителя Департамента транспорта Администрации г.о. Самара:
- При каждой проверке выявляются нарушители и к ним применяются меры воздействия. За ненадлежащий внешний вид транспортных средств составляются акты и направляются руководителям предприятий для немедленного устранения выявленных нарушений.
|
Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области
|
14 марта 2017, 04:02
|
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало
Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.
По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница …
|
26 февраля 2017, 06:14
|
Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом
|
6 февраля 2017, 01:55
|
В блогах: кондукторская мафия бессмертна!
Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, …
|
1 февраля 2017, 05:15
|
Самару включили в «Яндекс.Автобусы»
|
31 января 2017, 04:34
|
В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото
|
19 ноября 2016, 04:50
|
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
|
31 октября 2016, 10:38
|
Власти Новокуйбышевска обидели владельцев маршруток низкими тарифами
Конфликт мэрии, бизнеса и УФАС «докатился» до Арбитражного суда.
|
9 сентября 2016, 05:57