Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области В среду, 15 марта, в Самарской области стартуют дорожные работы на автотрассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС. На время ремонта количество полос для движения транспорта будет сокращено с четырех до двух. Учитывая, что другие альтернативные проезды с одного берега …