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Материалы по теме:

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

В бюджете Самарской области на 2019 год увеличены расходы на социальную сферу. Одно из приоритетных направлений, куда пойдут деньги — индексация мер соцподдержки семей с детьми. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей, что больше показателей шестилетней давности на 5 
29 ноября 2018, 09:13
Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным 
29 ноября 2018, 08:53
Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки 
28 ноября 2018, 02:07
Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования 
27 ноября 2018, 12:15
Фекальные стоки заливают «Городское» кладбище Самары

Фекальные стоки заливают «Городское» кладбище Самары

Могилы уходят под слой выбросов из переполненных колодцев. Причина зловонного потопа – остановленная канализационно-насосная станция.
Проблема возникла еще весной. Зловонные ручьи заливают могилы в двух местах погоста, попадая на него через вымытые стоками дыры под забором. После жарких дней часть 

28 июня 2016, 05:05
В Самаре появится новое общегородское кладбище

В Самаре появится новое общегородское кладбище

До конца лета городские власти намерены приобрести под погост земельный участок. На это в бюджете заложено 40 млн рублей. Какую территорию займет некрополь - станет известно по итогам торгов, которые планируют объявить в этом квартале. Кроме того, на днях открылись 

6 июня 2013, 04:06
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