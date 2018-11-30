|
В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
|
30 ноября 2018, 05:20
|
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
|
30 ноября 2018, 04:40
|
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
|
30 ноября 2018, 03:15
|
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
|
30 ноября 2018, 02:27
|
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
|
30 ноября 2018, 02:16
|
На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей
|
29 ноября 2018, 09:13
|
Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых
Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным …
|
29 ноября 2018, 08:53
|
Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря
В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки …
|
28 ноября 2018, 02:07
|
Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков
Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования …
|
27 ноября 2018, 12:15
|
Фекальные стоки заливают «Городское» кладбище Самары
Могилы уходят под слой выбросов из переполненных колодцев. Причина зловонного потопа – остановленная канализационно-насосная станция.
|
28 июня 2016, 05:05
|
В Самаре появится новое общегородское кладбище
|
6 июня 2013, 04:06