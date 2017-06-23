Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На обслуживание кредита мэрия потратит 186 миллионов рублей. Средства должны быть направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Стоит отметить, что Сбербанк был единственным участником аукциона. Между тем, 30 июня должны стать известны результаты еще двух аналогичных тендеров. Таким образом мэрия надеется суммарно получить еще 1 миллиард рублей.
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