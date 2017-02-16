  • Новости
    \/news
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Видео
    \/video
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Передачи
    \/programs
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Онлайн
    \/online
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Партнеры
    \/air
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Блоги
    \/blogs
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • О компании
    \/about
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Контакты
      \/contacts
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • История развития
      \/about\/history
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Награды
      \/about\/award
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
  • Реклама
    \/advert
    /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/samarskie-deputaty-prosyat-ministra-truda-rf-ob-uvelichenii-finansirovaniya-bolnyh-lgotnikov
1
48
23
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые из Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава человеческой крови и различными заболеваниями. В процессе трехлетнего эксперимента специалисты обследовали порядка 30 тыс. добровольцев.
Анализ полученных сведений позволил сделать вывод, что на самом деле группа крови и различные недуги 

10 февраля 2017, 10:16
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
Самарцев атакует гонконгский грипп

Самарцев атакует гонконгский грипп

По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
Отметим, 

8 февраля 2017, 02:09
Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

С 1 февраля льготники Самарской области смогут совершать не более 50 поездок в месяц по социальным картам. Решение регионального правительства вызвало волну недовольства в социальных сетях. Петицию против отмены в губернии безлимитных проездных на сайте change.org подписали уже более 1500 

1 февраля 2017, 01:47
В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

По предварительным оценкам, в прошлом году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона. Это 40% от вновь выявленных. Поэтому важно вовремя обнаружить опухоль и не заниматься самолечением.
Симптомами рака могут стать беспричинная потеря веса, длительное повышение температуры, которая не 

31 января 2017, 04:51
Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Доходы выросли в 2017 году на 6 млрд 57 млн рублей, а расходы на 10 млрд 373 млн рублей. Доходная часть увеличилась за счет поступлений из федерального бюджета, а также неналоговых поступлений.
Самые крупные статьи - 1.6 млрд на жилищное 

31 января 2017, 11:54
На заседании комитета Губдумы по местному самоуправлению обсуждалась проблема осуществления земельного контроля

На заседании комитета Губдумы по местному самоуправлению обсуждалась проблема осуществления земельного контроля

Речь о муниципальных участках, которые переданы в аренду. В связи с проведением реформы МСУ, полномочия получили администрации внутригородских районов. При этом реальной власти они не имеют.

Вера Попова, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Самарской Губернской думы:
- Земля находится в распоряжении 

24 января 2017, 06:16
Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства

Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства

Законопроект принят накануне в первом чтении. Автор инициативы - представитель фракции ЛДПР Александр Степанов. Он и его коллеги считают несправедливостью отсутствие у депутатов возможности влиять на формирование исполнительной власти. Парламентарии желают участвовать в назначении вице-губернаторов, заместителей председателей Правительства, руководителей департаментов 

24 января 2017, 04:50
Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют 

13 января 2017, 03:45
Принят бюджет Самарской области

Принят бюджет Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы окончательно утвердили параметры бюджета региона на следующий год.
Перед вторым чтением в проект главного финансового документа области были внесены 278 поправок на общую сумму около 58 миллиардов рублей. В итоговом документе учтено 26 поправок, 29 отклонено, 

13 декабря 2016, 05:08
Льготникам в России все реже выдают лекарства

Льготникам в России все реже выдают лекарства

Дефицит лекарств для льготников в нашей стране достиг критического уровня. По данным российского фонда независимого мониторинга "Здоровье", число не обеспеченных медикаментами рецептов за два месяца увеличилось в 14 раз. Их еще называют отсроченными, когда в течение 10 дней с момента 
10 марта 2015, 05:19
Прокуратура: в самарской поликлинике льготников не обеспечили лекарствами

Прокуратура: в самарской поликлинике льготников не обеспечили лекарствами

В Самарской городской поликлинике №3 выявлены факты нарушения прав пациентов. В частности, по данным прокуратуры Ленинского района, 6 граждан не получили вовремя лекарства по льготным рецептам. В адрес главного врача медучреждения Александра Максимова внесено представление. 

Фото: mmugp3.ru.
27 августа 2014, 04:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна