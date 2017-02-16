Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и бронхиальной астмой в Самарской области расходуется 92% всех выделенных средств. На эти четыре нозологии приходится 40% больных, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами. Затраты на финансирование лечения редких, так называемых орфанных заболеваний, выделены в бюджете отдельной строкой.
Самарские депутаты поддержали обращение в Госдуму коллег с Сахалина, предлагающих пересмотреть недостаточные нормативы, а кроме того, обратились к министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину с инициативой рассмотреть возможность увеличения бюджетных затрат на граждан, имеющих право на государственную помощь.
Марина Сидухина, председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике:
«Мы говорим о том, что количество больных, к сожалению, не уменьшается и, естественно, для того, чтобы облегчить их состояние, для того, чтобы увеличить продолжительность их жизни, чтобы они не выключались в силу определенных обстоятельств из активной жизни, им, конечно, нужно помогать, в том числе, и лекарствами».
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