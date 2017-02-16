В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона По предварительным оценкам, в прошлом году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона. Это 40% от вновь выявленных. Поэтому важно вовремя обнаружить опухоль и не заниматься самолечением.

Симптомами рака могут стать беспричинная потеря веса, длительное повышение температуры, которая не …