Суд удовлетворил иск прокуратуры Железнодорожного района к самарской мэрии, департаменту градостроительства и МП "Благоустройство". Надзорный орган потребовал привести дороги на подведомственной ему территории в надлежащее эксплуатационное состояние.
В марте и мае прокуроры и горГАИ провели совместную проверку, в результате которой выявили многочисленные просадки и выбоины на улицах Урицкого, Ново-Урицкой, Неверова, Перовской, Пятигорской и Дзержинского. После чего потребовали от МП "Благоустройство" устранить все недостатки. Вскоре муниципалы отчитались о том, что прокурорское представление было удовлетворено. Однако, контрольная проверка показала, что были отремонтированы не все участки. После этого прокуратура и обратилась с иском в суд.
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