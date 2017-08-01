В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.
По этой причине изменены схемы движения двух автобусных маршрутов.
Автобус №38 в направлении 9 микрорайона проследует по улицам Вольской, Ново-Вокзальной (без заезда на улицу Матросова); в обратном направлении – без изменений.
Автобус № 295 в направлении торгового центра «Мега» будет ездить по улицам XXII Партсъезда, Вольской, Ново-Вокзальной; в обратном направлении – без изменений.
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