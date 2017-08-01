По каким дорогам в Самаре пока можно ездить? В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения …