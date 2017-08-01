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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла  на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение 
31 июля 2017, 03:08
В августе перекроют дороги в центре Самары

В августе перекроют дороги в центре Самары

20 августа в центре Самары будет ограничено движение транспорта по ряду дорог. Это связано с проведением  спортивных соревнований - открытого легкоатлетического марафона на Кубок главы г. о. Самара. 
31 июля 2017, 09:49
Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.

Валерий 

27 июля 2017, 09:01
В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - 

27 июля 2017, 04:51
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

В среду, 26 июля, в Самаре изменилась схема движения через участок Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую кольцевую развязку. Напомним, теперь движение по направлению «в город» стало односторонним на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В 
26 июля 2017, 11:30
За автобусы для самарцев придется доплатить

За автобусы для самарцев придется доплатить

Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».

Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором 

25 июля 2017, 08:07
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем  можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения 
25 июля 2017, 12:46
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 

25 июля 2017, 07:00
Когда откроют вторую половину Южного моста?

Когда откроют вторую половину Южного моста?

В Самаре завершились ремонтные работы на левой стороне Южного моста и путепровода «Аврора». С 22 июля рабочие переместились на правую часть дороги. По данным мэрии, отремонтировано 6 тысяч 650 квадратных метров покрытия проезжей части, 2000 квадратных метров тротуара.
«Первоначально проект 

24 июля 2017, 01:22
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:

В направлении 
24 июля 2017, 08:52
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