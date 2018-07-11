Институт Обязательного страхования автогражданской ответственности в России впервые за долгое время резко улучшил свои финансовые показатели. За 5 месяцев 2018 года отношение выплат к поступлениям улучшилось на 32%. Пострадавшим автовладельцам стали перечислять на 16% меньше - в среднем около 64,5 тыс. рублей. На фоне снижения остроты финансовых проблем в ОСАГО страховщики к тому же получают этим летом подарок от Центрального Банка в виде расширения тарифного коридора на 20%. Однако число автомобилистов, ездящих без полиса или с поддельным документом, не уменьшается.
Решение по увеличению страхового коридора на 20% этим летом, по оценкам Центробанка, подарит страховщикам ОСАГО дополнительные 15 млрд. рублей прибыли в год. Напомним, сейчас базовый тариф, исходя из которого высчитывается стоимость полиса, колеблется от 3432 до 4118 рублей. Таким образом, сборы страховщиков вырастут, это плюс к уже наметившейся динамике по выходу обязательной автогражданки из кризиса. Как надеется мегарегулятор, изменения подстегнут конкуренцию на рынке ОСАГО.
- Определенные позитивные сдвиги, действительно, сейчас есть в системе ОСАГО. Как были проблемные точки, так они и остались - но, действительно, в целом рынок зафиксировал прибыль, - рассказал руководитель самарского филиала страховой компании Игорь Смурага.
Между тем, доля незастрахованных по ОСАГО автомобилей в России превысила 34% и составляет более 20 млн. единиц из 59 млн. зарегистрированных транспортных средств. По итогам 1 квартала 2018 года число машин без полисов ОСАГО выросло еще на 100 тысяч.
- После повышения стоимости ОСАГО оно может увеличиться, поэтому сама финансовая модель ОСАГО сейчас не может быть здоровой, - пояснил эксперт в сфере страхования Олег Кокорев. - Люди платят за ОСАГО и сталкиваются с незастрахованными автомобилистами.
Однако страховщики, в отличие от автомобилистов, настроены оптимистично. Уже до конца лета будет пересмотрен ряд региональных коэффициентов, по которым стоимость полиса будет варьироваться в зависимости от уровня аварийности в том или ином регионе. Эти поправки должны быть приняты Госдумой и вступят в силу после Нового года.
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