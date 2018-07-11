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АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY

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Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у 

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20 миллиардов  из этой суммы приходится на нечистых на руку юристов-посредников. Кроме того, в данную сумму входит ущерб от незаконных действий 

1 декабря 2017, 09:51
Эксперты назвали самые угоняемые машины в РФ

Эксперты назвали самые угоняемые машины в РФ

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24 ноября 2017, 10:17
Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Новый административный регламент ГИБДД действует уже больше недели. Одно из главных и самых спорных изменений в нем — отмена справки о ДТП для страховых компаний. Это может привести к усложнению процесса выплат и увеличению срока рассмотрения страховых случаев.
Согласно правилам 

31 октября 2017, 01:20
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Революция на рынке автострахования: на сколько и когда подорожает ОСАГО?

В Самарской области растет число автолюбителей, которые ездят без полисов ОСАГО или используют их подделки. Сейчас таковых в губернии около 15%. По оценкам экспертов, это очень много. Страховые компании и так несут убытки из-за того, что сборы от продажи ОСАГО 

20 октября 2017, 01:02
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