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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

Завтра, 21 декабря, полностью закроют движение в районе пересечения  Демократической и Ташкентской. Там будут переустраивать линии электропередачи. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомним, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность почти 90%. Осталось проложить тротуары и 

20 декабря 2017, 03:36
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
Стандарт регламентирует установку знаков направления размещения парковки. В ряде случаев, отмечают 

18 декабря 2017, 10:12
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

В Российской Федерации габариты дорожных знаков нескоростной улично-дорожной сети станут меньше примерно в 2 раза. Речь идет об участках со скоростью движения до 60 км/ч. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям специалистов Росстандарта, в РФ разрешат размещать знаки размером до 

7 декабря 2017, 10:06
ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.

«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее 
4 декабря 2017, 01:28
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии провели масштабный рейд

Сегодня утром полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели масштабный рейд по иммигрантам, находящимся и работающим в Самаре без документов. В 6 утра правоохранители приехали в общежитие, расположенное на территории Кировского рынка, где в данный момент ютятся десятки иностранных граждан. Их 

29 ноября 2017, 12:46
ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

 В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – 

22 ноября 2017, 03:13
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор 

3 ноября 2017, 12:01
В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

14 июля в Самаре полиция проведет рейд под названием «Мотоциклист». Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием этого вида транспорта. С начала года в регионе зарегистрировали 44 подобные аварии, в которых 5 человек погибли, 47 получили ранения. По вине водителей 

14 июля 2017, 01:41
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