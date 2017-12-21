14 июля в Самаре полиция проведет рейд под названием «Мотоциклист». Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием этого вида транспорта. С начала года в регионе зарегистрировали 44 подобные аварии, в которых 5 человек погибли, 47 получили ранения. По вине водителей …