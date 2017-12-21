На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.
«Данная автомашина оборудована видеорегистратором, где есть 4 видеокамеры. Они расположены спереди-сзади, и две по бокам. Данные очень хорошо просматривает. И увернуться, и уехать в сторону не получится», — рассказал Александр Кузьмин, заместитель командира специального батальона ДПС.
Самым злостным нарушителем стал водитель Мазды — Алексей. Он обогнал по сплошной и машину скрытого контроля, и груженую фуру. Теперь ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, поскольку это первое подобное нарушение. За повторное его уже лишат водительских прав. Всего за последние полгода Госавтоинспекция провела 36 таких рейдов и выявила 27 нарушителей.
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