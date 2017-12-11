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Материалы по теме:

В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества

В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества

Сегодня в Самаре на площади Славы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества. Это памятная дата, которая отмечается 9 декабря уже 10 лет. Праздник приурочен к выдающемуся событию эпохи императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Георгия Победоносца, 

7 декабря 2017, 05:40
Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Сегодня глава Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета Приволжского федерального  округа, которое пройдет в Пензе под председательством  полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Участники обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов, поговорят об увеличении налогового 

29 сентября 2017, 11:06
«Гвардию» из Самарской области отправили в Оренбург

«Гвардию» из Самарской области отправили в Оренбург

В Оренбурге дан старт «Зарнице Поволжья-2017». В состязаниях участвуют 200 юнармейцев из 14 регионов Приволжского федерального округа. Самарскую область представляет команда Богатовского военно-патриотического клуба «Гвардия». Участникам была предоставлена возможность побывать в настоящем боевом самолете, познакомиться с современными образцами вооружения Российской 

13 сентября 2017, 03:22
Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

На 1-й просеке в резиденции губернатора Самарской области собрались члены общественного совета ПФО. Представителей прислали 9 регионов ПФО и Москва. Председательствует  полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин приветствовал собравшихся.

Как уже 
13 апреля 2017, 01:38
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич

Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич

Запланировано посещение нового производства промышленных газов на «КуйбышевАзоте» и встреча с президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором. Речь пойдет о перспективах развития предприятий.
После обеда в резиденции губернатора Бабич пообщается с главой региона Николаем Меркушкиным. Тема совещания: "Развитие малого и среднего предпринимательства". 

24 ноября 2016, 10:37
В Самаре прошли торжества, посвященные Дню Героев Отечества

В Самаре прошли торжества, посвященные Дню Героев Отечества

Сегодня, 6 декабря, в Самаре чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Торжественные мероприятия прошли на площади Славы и у штаба Второй общевойсковой армии. Всего в Самарской области проживают 2 Героя СССР и более 30 

6 декабря 2013, 01:51
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