В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества Сегодня в Самаре на площади Славы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества. Это памятная дата, которая отмечается 9 декабря уже 10 лет. Праздник приурочен к выдающемуся событию эпохи императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Георгия Победоносца, …