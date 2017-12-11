В Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента Михаила Бабича заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием героев Отечества. В Приволжском федеральном округе проживает 51 герой Отечества, из них 10 героев Советского Союза, 39 героев Российской Федерации, 2 полных кавалера ордена Славы.
После торжества в Самаре герои Отечества отправились на окружные мероприятия. В составе делегации Самарской области: Герой Советского Союза Кучкин Геннадий Павлович (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.03.1983. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан); герои Российской Федерации: Кириченко Григорий Сергеевич (Указ Президента Российской Федерации от 21.06.1995. Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года); Стержантов Александр Линович (Указ Президента Российской Федерации от 25.09.1999. Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе); Ярцев Николай Николаевич (Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2000. Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и отвагу, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе).
Для гостей мероприятия был организован концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и ведущих творческих коллективов Приволжья. В память о погибших героях прошла минута молчания. Завершилось мероприятие торжественным приемом от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО и праздничным фейерверком.
На центральной площади собралось более 15 тыс.человек. По оценкам экспертов, в ПФО прошло самое массовое празднование в стране.
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