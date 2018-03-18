Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать, несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 марта. Многие пользователи соцсетей делятся с друзьями фотографиями с избирательный участков.
На некоторые участки, чтобы не ходить пешком, можно доехать на специальных автобусах. Например, одна из машин возит избирателей к санаторию “Можайский”. Транспорт курсирует с самого утра. Проезд на нем бесплатный.
Напомним, что по состоянию на 12:00 явка на избирательных участках в Самарской области составила 28,81%. Шестью годами ранее на выборы главы государства к этому времени пришли только 23,71% жителей области с правом голоса. Участки будут открыты до 20:00.
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