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Материалы по теме:

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

На 12:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 28,81%. Судя по данным региональной избирательной комиссии, опережение показателей 2012 года увеличивается. 6 лет назад к полудню свои голоса отдали только 23,71% жителей области.

В выборах президента России в регионе 

18 марта 2018, 01:27
На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

Появились первые данные о явке избирателей на выборах президента России в Самарской области. По состоянию на 10:00 на участки пришли 10,17% жителей региона, обладающих правом голоса. Отмечается, что на выборах главы государства в 2012 году эта цифра на аналогичное время 
18 марта 2018, 12:34
Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

18 марта жители Самарской области выбирают президента России. В числе первых  свой голос отдал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он пришел на участок, расположенный в школе №132. Опустив бюллетень в урну, глава региона пообщался с журналистами.

- Только реализовав избирательное право, граждане 

18 марта 2018, 11:54
Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России в Самарской области начались.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории  региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных 

18 марта 2018, 08:30
Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской 

7 марта 2018, 08:44
Не только харизма: Ученые выяснили, каким политикам больше всего доверяют избиратели

Не только харизма: Ученые выяснили, каким политикам больше всего доверяют избиратели

Группа бельгийских ученых в результате недавних исследований установила, что избиратели больше доверяют политикам со средней степенью харизматичности. Об этом рассказывается на страницах Journal of Personality and Social Psychology.
Как утверждает Жасмин Вергауве (Jasmine Vergauwe) из университета Гента, причина неудач тех 

31 мая 2017, 05:07
Явка избирателей на 16:00 в Самарской области составила 35%

Явка избирателей на 16:00 в Самарской области составила 35%

По данным на 16:00, в Самарской области проголосовало 35% жителей области, или 855 тысяч человек. Более активны сельчане. Так, в Красноглинском, Пестравском и Клявлинском районах явка превысила 70%. В Тольятти правом голоса воспользовалось 30% граждан. В Самаре - 26%. Известно 

18 сентября 2016, 05:22
В Самарской области произошла задержка запуска 80-и КОИБов

В Самарской области произошла задержка запуска 80-и КОИБов

В Самаре с 8 утра работает группа видеомониторинга за ходом голосования. Каждый избирательный участок оборудован веб-камерами, трансляция с которых в режиме реального времени идет на мониторы общественных контролеров. В основном, у экранов- студенты юридических специальностей. Они отслеживают все, что происходит 

18 сентября 2016, 01:58
Избиратели могут обжаловать итоги голосования

Избиратели могут обжаловать итоги голосования

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий избирателям обжаловать итоги голосования в суде, сообщает РИА Новости.

Проект, разработанный в соответствии с постановлением Конституционного суда, вводит новое положение в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

11 марта 2014, 07:04
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