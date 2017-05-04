В Самаре восьми городским кладбищам поменяют зонирование. По заявлению городского департамента градостроительства погосты «Еврейское», «Татарское», «Зубчаниновское», «Яблонька», «Сорокины хутора», «Управленческое», «Песчаная глинка» и «Рубежное» переведут в зоны специального назначения. До сих пор они значились, как промышленно-коммунальные участки.
Кроме этого, городские власти решили изменить статус земельного участка площадью 14 тысяч квадратных метров в Ленинском районе для реконструкции дворца спорта. Сейчас он находится в двух зонах – рекреационной и деловой активности. Будет относиться к зоне специализированного коммерческого использования объектов.
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