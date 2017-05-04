Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода В Университете штата Монтана установили, что жизнь на нашей планете может существовать даже при отсутствии кислорода. Так утверждают ученые после исследования микроорганизмов, найденных в недрах горячих источников Национального парка Йеллоустоун.

Теория специалистов из Соединенных Штатов подразумевает, что хемосинтетические бактерии способны …