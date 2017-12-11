Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за 2016 год, а так же пени за просрочку оплаты.
Областной арбитраж встал на сторону СКС, однако, компания «Тенплант» обжаловала это решение в 11 апелляционном суде. Ближайшее заседание состоится 19 декабря. Напомню, СКС входит в холдинг «Российские коммунальные системы», аффилированный ГК «Ренова», бенефициаром которой является бизнесмен Виктор Вексельберг. С 1 июля 2012 года компания является поставщиком услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Самары.
|
Россвязь не смогла взыскать 2 млн рублей с самарской компании «Аист»
Арбитражный суд Самарской области отказал Федеральному агентству связи во взыскании 2 млн рублей с самарской компании «Аист». По совершено необычной для этого вида экономических споров причине. Согласно материалам дела, ведомство решило судиться спустя 8 лет после возникновения задолженности. По версии …
|
7 декабря 2017, 09:01
|
Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»
|
7 декабря 2017, 04:45
|
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке
В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было …
|
7 декабря 2017, 01:34
|
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре города. Арбитражный суд Самарской области отказал ей в иске, где она требовала убрать ограничения, наложенные на принадлежащий ей участок. «Трансгруз» владеет землей в границах улиц Ульяновской, Самарской и Галактионовской рядом с памятником культуры …
|
7 декабря 2017, 01:00
|
В Самаре выявили новый способ воровства воды
В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение …
|
25 октября 2017, 09:06
|
В нескольких районах Самары отключат холодную воду
|
20 сентября 2017, 10:36
|
Самарские насосные станции атаковали вандалы
«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в …
|
23 августа 2017, 03:12
|
Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров
|
7 августа 2017, 12:00
|
Убыток одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в РФ превысил 72 млн рублей
|
1 ноября 2016, 03:44
|
Первобанк переизбрал совет директоров
Первобанк провел годовое собрание акционеров и выбрал новый совет директоров. Из прежнего состава вышли гендиректор ООО "Левит" Николай Шуликин, его зам по финансам Сергей Окунев и председатель совета директоров компании "Теплант" Сергей Савельев. Вновь переизбраны Андрей Гончаров, Олег Багаев, Андрей …
|
24 мая 2013, 09:54
|
Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании "Теплант"
Во вторник, 25 декабря, в 16 часов завершилась налоговая проверка в компании "Теплант", которая продолжалась почти год, сообщил телерадиокомпании "ТЕРРА" председатель совета директоров предприятия Сергей Савельев. Накануне сотрудники Федеральной Налоговой службы по Самарской области совместно с УБЭП и МЧС проводили …
|
26 декабря 2012, 10:02