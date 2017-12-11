10
27
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Россвязь не смогла взыскать 2 млн рублей с самарской компании «Аист»

Россвязь не смогла взыскать 2 млн рублей с самарской компании «Аист»

Арбитражный суд Самарской области отказал Федеральному агентству связи во взыскании 2 млн рублей с самарской компании «Аист». По совершено необычной для этого вида экономических споров причине. Согласно материалам дела, ведомство решило судиться спустя 8 лет после возникновения задолженности. По версии 

7 декабря 2017, 09:01
Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1 миллиарда рублей с завода «Авиакор». Это рекордная сумма, единовременно взыскиваемая военным ведомством с самарского предприятия. Так, в 2014 году оно потребовали 915 млн рублей. Основанием тогда стала неустойка по 

7 декабря 2017, 04:45
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре города. Арбитражный суд Самарской области отказал ей в иске, где она требовала убрать ограничения, наложенные на принадлежащий ей участок. «Трансгруз» владеет землей в границах улиц Ульяновской, Самарской и Галактионовской рядом с памятником культуры 

7 декабря 2017, 01:00
В Самаре выявили новый способ воровства воды

В Самаре выявили новый способ воровства воды

В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение 

25 октября 2017, 09:06
В нескольких районах Самары отключат холодную воду

В нескольких районах Самары отключат холодную воду

20 и 21 сентября в Самаре отключат холодную воду в нескольких районах  города. Это связано с проведением плановых работ на системах водоснабжения, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Информация носит предварительный характер, указано в сообщении.

20 сентября с 9:00 
20 сентября 2017, 10:36
Самарские насосные станции атаковали вандалы

Самарские насосные станции атаковали вандалы

«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в 

23 августа 2017, 03:12
Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров

Жильцы самарских домов временно будут набирать воду из бойлеров

На сайте компании «Самарские коммунальные системы» опубликован рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения в период с 7 по 11 августа. В понедельник, 7 августа, без холодного водоснабжения останутся дома по улице Ивана Булкина и в Академическом переулке.
7 августа 2017, 12:00
Убыток одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в РФ превысил 72 млн рублей

Убыток одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в РФ превысил 72 млн рублей

Убыток одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в России - АО "Теплант" по итогам 3 кварталов этого года превысил 72 миллиона рублей.
Между тем мощности предприятия позволяют выпускать до 6 миллионов квадратных метров сэндвич-панелей и 60 тысяч тонн минеральной ваты в 

1 ноября 2016, 03:44
Первобанк переизбрал совет директоров

Первобанк переизбрал совет директоров

Первобанк провел годовое собрание акционеров и выбрал новый совет директоров. Из прежнего состава вышли гендиректор ООО "Левит" Николай Шуликин, его зам по финансам Сергей Окунев и председатель совета директоров компании "Теплант" Сергей Савельев. Вновь переизбраны Андрей Гончаров, Олег Багаев, Андрей 

24 мая 2013, 09:54
Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании

Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании "Теплант"

Во вторник, 25 декабря, в 16 часов завершилась налоговая проверка в компании "Теплант", которая продолжалась почти год, сообщил телерадиокомпании "ТЕРРА" председатель совета директоров предприятия Сергей Савельев. Накануне сотрудники Федеральной Налоговой службы по Самарской области совместно с УБЭП и МЧС проводили 

26 декабря 2012, 10:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх