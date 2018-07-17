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Материалы по теме:

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, 

9 июня 2018, 09:03
В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка

В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка

Питомицы Центра восстановления леопарда в Сочи, самки Андреа и Черри практически одновременно стали мамами. Андреа вместе с двумя котята прячется в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По мнению специалистов, состояние самки и ее потомства можно оценить как «нормальное». Практически 
5 июня 2018, 11:02
Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей

Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей

В среду, 30 мая, стражи порядка застрелили двух белохвостых оленей в центре Хельсинки. Животные гуляли неподалеку от концертного зала «Финляндия».

Представители полиции пояснили, что олени представляли собой потенциальную опасность в час пик для дорожного движения и их пришлось ликвидировать. 
30 мая 2018, 07:18
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

Скандальная история произошла в американском штате Флорида: учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон убил двух енотов на глазах у шокированных школьников. Один из учащихся снял видео, на котором Брютон утопил животных в мусорном контейнере с водой во время урока. Причем, несколько 
16 мая 2018, 08:45
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей

Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.

По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение 
16 января 2018, 10:23
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