Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и Москвой. К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, черепахи. Максимальный вес животного - 75 килограмм. Принимаются питомцы только в клетках. В них же они будут оставаться на протяжении всего путешествия. Сами клетки размещаются в багажном купе. Услуга платная, минимальная стоимость билета - 730 рублей. Оформить перевозку можно в багажных кассах. Вместе с животным можно также отправить в конверте сопроводительные документы (ветпаспорт, метрику, родословную), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке.
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