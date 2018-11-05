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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений

Стало известно, что на кубковом матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» грубых нарушений общественного порядка или ЧП не было. Как сообщили в ГУ МВД по региону, силовики патрулировали прилегающие к стадиону «Самара Арена» улицы, а также регулировали движение на подъездах 
2 ноября 2018, 09:21
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

На матче 1/8 финала Кубка России сезона 2018-2019 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» ожидаются 10 тысяч болельщиков. Такая цифра была озвучена во время совещания на стадионе «Самара Арена».

Напомним, что встреча пройдет уже сегодня, болельщики смогут пройти на 
1 ноября 2018, 02:48
«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

В среду, 31 октября, «Крылья Советов» завершили подготовку к кубковому матчу с «Краснодаром». В занятии на клубной базе принимали участие все игроки, кроме Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Из-за травм они не выйдут на поле в матче с «Краснодаром». Агустин 
1 ноября 2018, 11:56
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