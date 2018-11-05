Сегодня, 5 ноября, самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли с "Уфой" в 13-м туре РФПЛ.
Наша команда подошла к игре с двумя поражениями подряд - в прошлой игре в 1/8 финала Кубка уступив "Краснодару" со счетом 1:2, а ранее в чемпионате проиграв дома "Зениту" 0:1.
Уфимцы же до встречи с "Крыльями" не проигрывали на протяжении 5-и матчей подряд.
Между собой команды встречались четыре раза, при этом "Крыльям" удалось победить всего один раз, трижды проиграв. Все предыдущие встречи заканчивались со счетом 1:0.
Вопреки статистике, на этот раз фортуна оказалась на стороне "Крылья Советов", они победили со счетом 2:1, в составе самарцев голами отметились Мирал Самарджич и Павел Яковлев.
Несмотря на победу и набранные 3 очка, наша команда остается в зоне "стыков" - на 13-м месте. Это 4-ая победа "КС" в сезоне и первая под руководством Миодрага Божовича.
Следующую игру "Крылья" проведут 10 ноября дома с "Ахматом" из Грозного.
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