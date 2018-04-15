Сегодня, 15 апреля, в Самаре на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" принимали красноярский "Енисей" в 33-м туре первенства ФНЛ.
Этот поединок носил статус центрального в туре, поскольку играли лидирующие команды – "Енисей" занимает первое место, "Крылья" идут на третьей строчке.
В первом тайме гости доминировали, а хозяева смотрелись явно невыразительно. Тем не менее, напряжение между соперниками нарастало и вылилось в потасовку в конце первого тайма. В результате судья показал сразу четыре горчичника – по два из каждой команды. Во второй половине "Енисей" оказался в меньшинстве – Александр Жиров был удален за удар ногой по лицу Александра Соболева.
Не столь результативной игра оказалась относительно забитых мячей – единственный гол забил «пострадавший» Соболев. Но его оказалось достаточно для определения победителя – "Крылья" выиграли при минимальном преимуществе со счетом 1:0.
Сейчас у «Енисея» и «Оренбурга» по 71 очку. У КС - 70
Следующую игру самарцы проведут на выезде в Санкт-Петербурге, сыграв 21 апреля с "Зенитом-2". В Самару команда вернется 28 апреля, встретившись с воронежским "Факелом". Ранее сообщалось, что этот матч, возможно, пройдет на стадионе "Самара Арена". Хотя не исключено, что игру все-таки примет "Металлург".
|
Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1
|
7 апреля 2018, 06:37
|
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». …
|
4 апреля 2018, 08:50
|
Победить не получилось: "Крылья Советов" - "Оренбург" 0-0
|
24 марта 2018, 04:08
|
Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1
|
17 марта 2018, 04:11