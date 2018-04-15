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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Месть за основу:

Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1

Самарские "Крылья Советов" обыграли на поле домашней арены «Металлург» "Спартак-2" из Москвы с разгромным счетом. 5:1 – такие цифры горели на табло по итогам матча. Хетр-трик оформил новичок "крылышек" Александр Соболев. К слову, он был автором единственного гола в матче, 

7 апреля 2018, 06:37
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.

Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». 

4 апреля 2018, 08:50
Победить не получилось:

Победить не получилось: "Крылья Советов" - "Оренбург" 0-0

Сегодня, 24 апреля, в матче 29-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем почти 5,5 тысяч зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.

При этом обе команды сохранили за собой места в турнирной 

24 марта 2018, 04:08
Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1

Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1

Матч 29-го тура первенства ФНЛ самарские "Крылья Советов" провели в Новосибирске против местной "Сибири". Счет в игре был открыт уже на 7 минуте. Тарас Бурлак длинной передачей со своей половины поля доставил мяч в штрафную хозяев, Алан Чочиев переиграл вратаря 

17 марта 2018, 04:11
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