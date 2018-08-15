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Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске
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15 августа 2018, 01:21
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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти
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15 августа 2018, 11:49
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Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер
Единственный Мистер Вселенная, проживающий в Самаре, Андрей Шокин вновь выиграл престижный международный турнир по бодибилдингу. Он подтвердил это звание, заслуженное еще в 2014-м году, и получил статус профессионала.
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15 августа 2018, 11:21
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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
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15 августа 2018, 10:51
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Самарцы на выезде одержали первую победу в сезоне: «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1
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12 августа 2018, 02:26
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«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»
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8 августа 2018, 01:36
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На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя
Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио …
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7 августа 2018, 03:20
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
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3 августа 2018, 09:08