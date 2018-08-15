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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Во вторник, 14 августа, самарские «Крылья Советов» начали подготовку к игре четвёртого тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива». В общую группу вернулся форвард Сергей Корниленко, который получил травму в игре с «Оренбургом». В предыдущем матче с «Ростовом» он на поле 
15 августа 2018, 10:51
Самарцы на выезде одержали первую победу в сезоне: «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1

Самарцы на выезде одержали первую победу в сезоне: «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1

Встреча проходила в Ростове-на-Дону на специально построенном к ЧМ-2018 стадионе «Ростов Арена». Единственный гол за всю игру мяч забил Александр Соболев на иcходе первого тайма. Во второй половине что-либо противопоставить соперникам ростовчане так и не смогли. Счет на табло так 

12 августа 2018, 02:26
«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»

«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»

В этом сезоне самарские «Крылья Советов» приглашают детей обладателей клубных абонементов на церемонии открытия домашних матчей. Каждый раз кто-то из ребят сможет выйти на поле вместе с футболистами. Команда приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет.
8 августа 2018, 01:36
На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио 
7 августа 2018, 03:20
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

В пятницу, 3 августа, начинается продажа билетов на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 5 августа, на стадионе «Самара Арена». За билеты болельщики будут отдавать от 300 рублей и выше. Как 
3 августа 2018, 09:08
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