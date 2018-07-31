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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?
Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.
"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". …
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29 июля 2018, 11:36
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«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым
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27 июля 2018, 04:09
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«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче
В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, …
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26 июля 2018, 11:19
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«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019
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26 июля 2018, 01:04
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Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака
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20 июля 2018, 08:48
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"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей
Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.
"Меридиан" выставил претензии …
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9 июля 2018, 10:37
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Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре
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9 июля 2018, 02:35
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Холодный выбор: на «мировом чемпионате» в Италии определили самое лучшее мороженое
В Италии оглашены итоги необычного международного конкурса мороженщиков Gelato World Tour. Результаты соревнования опубликованы в Twitter оргкомитета, рассказы участников - на сайте конкурса.
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12 сентября 2017, 09:12
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Мороженое или пиво: кто победит в битве за товарный знак?
Красноярская фабрика «Славица» обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к пивоваренной компании «Балтика» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Славный».
По версии заявителя, пивовары его вообще не используют, а у мороженщиков есть намерение выпустить лакомство …
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26 апреля 2017, 03:22
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Ученые: Мороженое на завтрак сделает человека умнее
Японские ученые из Университета Токио открыли, что мороженое на завтрак положительно влияет на работу мозга. Популярное лакомство по утрам улучшает скорость реакции в мозгу и уменьшает раздражение.
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24 ноября 2016, 09:58