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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
30 июля 2018, 05:34
В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи

В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?

Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.

"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". 
29 июля 2018, 11:36
«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

В пятницу, 27 июля, в клубную заявку самарских «Крыльев Советов» был внесен Максим Канунников. 27-летний нападающий будет играть в составе команды до конца сезона 2018/2019. На поле футболист выйдет под номером 99, сообщили в клубе.

Напомним, что ранее он 
27 июля 2018, 04:09
«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, 
26 июля 2018, 11:19
«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019

«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019

Публике представили новую форму, в которой в сезоне 2018/2019 будут выступать игроки самарских "Крыльев Советов". Матчи пройдут на стадионе "Самара Арена", очертания которого стали "частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы". 
 
"Воля к победе, страсть болельщиков и ритм их сердец стали 
26 июля 2018, 01:04
Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

В четверг, 19 июля, на ПАО "Куйбышевазот" открылось высокотехнологичное производство аммиака. Проект реализовали совместно с Linde Group. Всего в него вложили 20 млрд рублей инвестиций. В день новый завод будет производить 1 340 тонн аммиака и 8000 м3/ч водорода. Аналогов 
20 июля 2018, 08:48

"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей

Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.

"Меридиан" выставил претензии 

9 июля 2018, 10:37
Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
Холодный выбор: на «мировом чемпионате» в Италии определили самое лучшее мороженое

Холодный выбор: на «мировом чемпионате» в Италии определили самое лучшее мороженое

В Италии оглашены итоги необычного международного конкурса мороженщиков Gelato World Tour. Результаты соревнования опубликованы в Twitter оргкомитета, рассказы участников - на сайте конкурса.
Победителем был признан итальянец Алессандро Криспини, удостоившийся первого приза за свое фисташковое мороженое. Как он рассказал, для 

12 сентября 2017, 09:12
Мороженое или пиво: кто победит в битве за товарный знак?

Мороженое или пиво: кто победит в битве за товарный знак?

Красноярская фабрика «Славица» обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к пивоваренной компании «Балтика» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Славный».

По версии заявителя, пивовары его вообще не используют, а у мороженщиков есть намерение выпустить лакомство 

26 апреля 2017, 03:22
Ученые: Мороженое на завтрак сделает человека умнее

Ученые: Мороженое на завтрак сделает человека умнее

Японские ученые из Университета Токио открыли, что мороженое на завтрак положительно влияет на работу мозга. Популярное лакомство по утрам улучшает скорость реакции в мозгу и уменьшает раздражение.
В своем исследовании ученые задействовали две группы добровольцев. Участники первой каждый день начинали 

24 ноября 2016, 09:58
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