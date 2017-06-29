Основной состав примет участие в Футбольной Национальной Лиге под руководством Андрея Тихонова. В чемпионате России по футболу в зоне «Урал-Поволжье» будут играть те, кто выступал в прошлом сезоне в составе дубля самарских «Крыльев Советов». Как рассказал тренер Владимир Казаков, список сейчас насчитывает 14 фамилий и будет пополняться за счет тольяттинской "Академии", а также самарскими футболистами 2000 года рождения. Первая игра в рамках чемпионата запланирована на середину июля на одном из полей стадиона «Металлург».
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