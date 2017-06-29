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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Отмечается, что в магазинах «Семья» (ООО «ТД Интерторг») распространяли печатную продукцию с незаконным изображением символики футбольного первенства. В итоге клиенты 

27 июня 2017, 05:29
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Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, 

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Футболисты «Крыльев Советов» поучатся играть вместе с сербами

Футболисты «Крыльев Советов» поучатся играть вместе с сербами

В Сербии продолжается предсезонный сбор самарской футбольной команды «Крылья Советов». Волжане готовятся к новому сезону в Национальном тренировочном футбольном центре Сербии под Белградом. Главный тренер самарцев Андрей Тихонов взял с собой 21 игрока. «Крыльям» предстоит провести еще четыре матча.
 

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Обладатель Кубка УЕФА стал форвардом самарских «Крыльев Советов»

Обладатель Кубка УЕФА стал форвардом самарских «Крыльев Советов»

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19 июня 2017, 12:09
«Крылья Советов» откроют чемпионат первой лиги в Самаре 8 июля

«Крылья Советов» откроют чемпионат первой лиги в Самаре 8 июля

Общее собрание клубов ФНЛ утвердило состав участников и проект календаря на сезон 2017-2018 годов. Чемпионат, в котором будут соревноваться 20 команд, начнется 8 июля и завершится 12 мая следующего года. В первом туре самарские «Крылья Советов» на домашней арене примут 

14 июня 2017, 11:52
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