Футболист будет легионером, об этом «ТЕРРЕ» сообщил спортивный директор команды Зураб Циклаури. Имя и фамилия будет объявлена в конце этой недели. На этом комплектование состава для выхода в премьер-лигу из ФНЛ не завершится. Идет подбор кандидатуры вратаря для основного состава …