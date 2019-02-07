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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП
В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за …
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7 февраля 2019, 11:30
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира
«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить …
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7 февраля 2019, 08:13
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Панфилов станет директором ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию
Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько …
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6 февраля 2019, 03:10
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»
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5 февраля 2019, 08:55
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В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
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1 февраля 2019, 09:45
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До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7
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22 января 2019, 12:43
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Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов
Самарская область попала в ТОП-10 регионов России, где родилось больше всего профессиональных футболистов. Рейтинг составило издание "Спорт Экспресс". Первые три места в нем заняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан - четвертая. Ростовская область - пятая. В списке …
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22 января 2019, 11:12
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Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов
На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета …
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18 января 2019, 02:23
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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
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13 августа 2018, 09:18
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«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии
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28 июня 2018, 03:41
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«Гвардейцы» из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе
В окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-2» прошли военно-полевые сборы. Несколько дней самарские ребята, как и остальные «гвардейцы», проживали в палаточном городке на военном полигоне Пензенской области, осваивали огневую подготовку и преодолевали марш-бросок.
Лагерь «Гвардеец» – окружной общественно-значимый проект, который реализуется по …
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21 июня 2018, 06:06
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В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов
Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …
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16 мая 2018, 09:08
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Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»
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23 апреля 2018, 09:57
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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре
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23 марта 2018, 03:16
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Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких …
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26 февраля 2018, 07:01
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Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей
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22 января 2015, 12:40
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