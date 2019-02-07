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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить 
7 февраля 2019, 08:13
Панфилов станет директором ПФК

Панфилов станет директором ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию

Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию

Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в  районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько 
6 февраля 2019, 03:10
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

Самарцам будет проще добраться до нового стадиона. В будни до «Самара Арены» пустят трамвай № 7. Новость озвучил городской департамент транспорта.

- Трамвай № 14 действует по временной схеме. В будние дни до Арены сейчас планируется движение трамвая № 7. 
22 января 2019, 12:43
Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов России, где родилось больше всего профессиональных футболистов. Рейтинг составило издание "Спорт Экспресс". Первые три места в нем заняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан - четвертая. Ростовская область - пятая. В списке 
22 января 2019, 11:12
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании путевок в Турцию, несмотря на ослабление лиры. Это связано с тем, что расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю, поясняют в АТОР. В ведомстве ожидают, что цены 

13 августа 2018, 09:18
«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

28 июня 2018, 03:41
«Гвардейцы» из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

«Гвардейцы» из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

В окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-2» прошли военно-полевые сборы. Несколько дней самарские ребята, как и остальные «гвардейцы», проживали в палаточном городке на военном полигоне Пензенской области, осваивали огневую подготовку и преодолевали марш-бросок.

 Лагерь «Гвардеец» – окружной общественно-значимый проект, который реализуется по 

21 июня 2018, 06:06
В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от 
16 мая 2018, 09:08
Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

В Самаре в понедельник, 23 апреля, стартует продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Самара Арена». Летом на этой площадке пройдут игры ЧМ-2018 по футболу. Первая пробная игра намечена на субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» 
23 апреля 2018, 09:57
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. 

23 марта 2018, 03:16
Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких 
26 февраля 2018, 07:01
Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей

Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей

35 миллионов 800 тысяч рублей принес в федеральный бюджет каждый таможенник Самарской области в прошлом году, в пересчете суммы полученных сборов на одну штатную единицу.
22 января 2015, 12:40
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