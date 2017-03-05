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Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

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«Крылья Советов» завершили сезон ничьей с «Краснодаром»

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«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре

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В Тольятти стартовал открытый чемпионат области "Молодые профессионалы" по стандартам World Skills

В состязании принимает участие более 600 школьников, студентов и начинающих рабочих из 14 регионов страны. За звание лучшего в профессии в тольяттинском спорткомплексе "Олимп" борются сварщики, портные, электрики, монтажники, повара, программисты и другие. Всего - 46 компетенций. Чемпионат для каждого 

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В Уфе после взрыва загорелась «Газель», есть фото

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22 ноября 2016, 10:47
В Уфе женщина погибла под колесами трех машин

В Уфе женщина погибла под колесами трех машин

В Уфе 69-летнюю женщину переехали три машины: МАЗ, Ford Focus и Ford Kuga. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений пенсионерка скончалась в стационаре.
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19 октября 2016, 11:19
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«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

Сегодня, 1 октября, в Самаре прошел матч 9-о тура чемпионата России. «Крылья Советов» принимали на «Металлурге» махачкалинский «Анжи».
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26 мая 2016, 05:50
Юные тхэквондисты привезли с Первенства Самарской области медали всех достоинств

Юные тхэквондисты привезли с Первенства Самарской области медали всех достоинств

В Сызрани прошло Первенство Самарской области по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 2004-2006 г.р. и 1999-2001 г.р. За право войти в Сборную области боролись 130 спортсменов из Сызрани, Октябрьска, Самары и Тольятти.

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В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу

В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу

Самарец показал высший пилотаж на Чемпионате России по ралли-кроссу, завершающий этап которого состоялся в Воронеже, пишет блогер denataliya. По словам победителя, экс-депутата самарской городской думы Романа Степаненко, ралли-кросс - это очень динамичная дисциплина. Случается контактная борьба, остро ощущается постоянный 
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Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов

Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов

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Победительница – выпускница Самарского государственного медуниверситета, сейчас работает в 
25 июня 2015, 10:33
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