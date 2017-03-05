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Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары
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12 февраля 2017, 04:24
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«Крылья Советов» завершили сезон ничьей с «Краснодаром»
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5 декабря 2016, 10:44
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На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта
Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
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30 ноября 2016, 05:13
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«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре
Матч состоится в любую погоду. «Крылья Советов» сыграют против лидера чемпионата Российской Футбольной Премьер-лиги, столичного «Спартака», в четверг, 1 декабря, на стадионе «Металлург».
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30 ноября 2016, 11:27
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В Тольятти стартовал открытый чемпионат области "Молодые профессионалы" по стандартам World Skills
В состязании принимает участие более 600 школьников, студентов и начинающих рабочих из 14 регионов страны. За звание лучшего в профессии в тольяттинском спорткомплексе "Олимп" борются сварщики, портные, электрики, монтажники, повара, программисты и другие. Всего - 46 компетенций. Чемпионат для каждого …
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23 ноября 2016, 05:53
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В Уфе после взрыва загорелась «Газель», есть фото
О дорожно-транспортном происшествии на трассе в Уфе сообщили региональные информагентства. После взрыва на транспортной развязке недалеко от железнодорожного вокзала воспламенилась грузовая «Газель».
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22 ноября 2016, 10:47
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В Уфе женщина погибла под колесами трех машин
В Уфе 69-летнюю женщину переехали три машины: МАЗ, Ford Focus и Ford Kuga. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений пенсионерка скончалась в стационаре.
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19 октября 2016, 11:19
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«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)
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1 октября 2016, 07:11
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Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества «КС» с Веркаутереном
Достигнута принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между самарским футбольным клубом Крылья Советов и бельгийским тренером Франком Веркаутереном.
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26 мая 2016, 05:50
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Юные тхэквондисты привезли с Первенства Самарской области медали всех достоинств
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19 апреля 2016, 01:02
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В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу
Самарец показал высший пилотаж на Чемпионате России по ралли-кроссу, завершающий этап которого состоялся в Воронеже, пишет блогер denataliya. По словам победителя, экс-депутата самарской городской думы Романа Степаненко, ралли-кросс - это очень динамичная дисциплина. Случается контактная борьба, остро ощущается постоянный …
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1 октября 2015, 09:29
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Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов
Елена Столяренко, представлявшая Самарскую область в финале чемпионата стоматологического мастерства, который состоялся в Пензе, признана лучшей в номинации «Художественная реставрация зубов». Она награждена дипломом чемпиона России от Стоматологической ассоциации страны.
Победительница – выпускница Самарского государственного медуниверситета, сейчас работает в …
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25 июня 2015, 10:33