С аэродрома «Кряж» из Самары в Москву отправилась пилотажная группа ЦСКА/Самара для участия во II Слете Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В воскресенье, 28 мая, в небе над столичным парком «Патриот» армейские вертолетчики примут участие в показательных выступлениях.
В пилотажной группе пять вертолетов, четыре – МИ-2 и МИ-8. Вертолетчики на своих машинах выполнят пролет с флагами России, Вооруженных Сил РФ, движения «Юнармия» и ЦСКА. Также с вертолетов будет произведено показатеное десантирование парашютистов.
В составе пилотажной группы ЦСКА/Самара лидеры мирового вертолетного спорта, абсолютные чемпионы мира и Всемирных воздушных игр. Летчики ЦСКА/Самара постоянные участники авиационных праздников.
Экипажи вертолетов-знаменосцев МИ-2 возглавляют:
• военный летчик 1- го класса, подполковник запаса – заслуженный мастер спорта России, капитан сборной команды России по вертолетному спорту, двукратный абсолютный чемпион мира, абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр Виктор Коротаев;
• военный летчик 1-го класса, подполковник запаса заслуженный мастер спорта России, единственный в мире четырехкратный абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту Владимир Зябликов;
• военный летчик 2-го класса, мастер спорта международного класса России, 3-х кратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту среди женщин, многократная чемпионка России по вертолётному спорту, единственная девушка в пилотажной группе Елена Прокофьева;
• военный летчик 1 класса, подполковник запаса, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Мира, многократный чемпион СССР России Виктор Дегтярь.
На легендарном вертолете Ми-8 ЦСКА/Самара под командованием заместителя начальника аэроклуба самарского филиала ЦСКА, подполковника запаса Сергея Космачева парашютисты выполнят прыжок с высоты 1500 метров.
Во время II Слета «Юнармии» мастерство вертолетчиков ЦСКА/Самара оценят свыше 2000 юнармейцев, представляющих региональные штабы организации.
Мероприятие откроет министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.