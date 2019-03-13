Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104% … Рост индекса промышленного производства в Самарской области к осени составил почти 104%. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. В целом объем отгрузки промышленной продукции в период с января по июль 2018 года увеличился на 15%. При