Самарские моторы отправятся в Туркмению. Объединенная двигателестроительная корпорация стала победителем тендера на поставку государственному концерну «Туркменгаз» газотурбинных двигателей НК-12СТ и НК-14СТ промышленного назначения. По результатам аукциона холдинг поставит агрегаты разработки и производства входящего в ОДК и Союзмаш России самарского завода «Кузнецов». Двигатели предназначены для эксплуатации на компрессорных станциях госкомпании «Туркменгаз».
ОДК сегодня участвует и в ряде других тендеров на поставку газотурбинных двигателей и запчастей к ним для компрессорных станций газотранспортных сетей Туркменистана, а также на капитальный ремонт промышленных двигателей, находящихся в эксплуатации. Это среднеазиатское государство является одним из крупнейших энергетических экспортеров в мире. Для ОДК рынок Туркменистана - один из наиболее привлекательных c точки зрения продвижения газотурбинной техники промназначения.
Двигатель НК-14СТ предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, серийно производится на «Кузнецове» с 1995 года. По сравнению с базовым двигателем НК-12СТ он обладает большей мощностью и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин. Двигатель работает во всех климатических условиях, его ресурс составляет 100 тысяч часов.
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