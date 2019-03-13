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Материалы по теме:

Самарская ракета успешно вывела на орбиту несколько спутников

Самарская ракета успешно вывела на орбиту несколько спутников

В ночь на 28 февраля с Гвианского космического центра состоялся запуск первых космических аппаратов OneWeb-pilot ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М", сообщает Роскосмос. Запуск выполнен в рамках контракта ведомства с компанией Arianespace, в тесной кооперации с российскими отраслевыми предприятиями - 

28 февраля 2019, 11:14
В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
19 февраля 2019, 12:26
Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников

Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников

Сегодня в 5 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком «Фрегат». На орбиту она вывела российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №5 и 6, а также 

27 декабря 2018, 12:38
Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский

Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский

Бывший президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин стал совладельцем управляющей компании подмосковного аэропорта Жуковский. Это произошло после того, как «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент», которая владела 75 процентами акций УК, продала Алешину 22,5 процента, сохранив за собой контрольный пакет. Сумма сделки не раскрывается. Доля 
5 декабря 2018, 11:43
Сотрудник «Кузнецова» получил награду от президента Владимира Путина

Сотрудник «Кузнецова» получил награду от президента Владимира Путина

Самарец Виктор Волосков получил награду из рук президента Владимира Путина. Накануне в Екатерининском зале Кремля за 50-ти летний безупречный труд электросварщику ПАО «Кузнецов» вручили Орден Дружбы. Как сообщает пресс-служба предприятия, Виктор Волосков в совершенстве владеет множеством видов сварки.

В 
28 ноября 2018, 11:15
Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%

Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%

Рост индекса промышленного производства в Самарской области к осени составил почти 104%. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. В целом объем отгрузки промышленной продукции в период с января по июль 2018 года увеличился на 15%. При 
8 сентября 2018, 10:10
В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового 
26 июля 2018, 02:11
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