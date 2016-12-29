Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей в виде налогов, пеней и штрафов. Причиной спора стали деньги, полученные четыре года назад от компаний «СпецМонтаж», «Меркурий» и «Вилион» в качестве оплаты за автомобили, реализованные физическим лицам. В налоговой посчитали, что граждане рассчитались самостоятельно и переквалифицировали средства в безвозмездно полученные, доначислив налоги.
Суд встал на сторону дилера брендов «Лада», «Шкода» и «Мазда», признав недействительным доначисление по налогу на прибыль и пени, которые в сумме превысили 18 миллионов рублей. Впрочем, у налоговой службы есть возможность оспорить вердикт.
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