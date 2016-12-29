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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Серийный педофил осужден в Жигулевске

Серийный педофил осужден в Жигулевске

46-летнего Сергея Воронина признали виновным в совершении 64 преступлений сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, в период с 2009 по 2011 годы мужчина снял в порно 13 подростков.
28 декабря 2016, 12:19
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

Заседание проходило в закрытом режиме. Отец троих детей Алексей Скрипниченко в 2004-ом году, по версии следствия, застрелил другого участника ОПГ Константина Скурихина.
В этом же году вместе с подельниками рядом с проходной убил директора самарского завода им. Тарасова Олега Новикова. 

26 декабря 2016, 07:12
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

Самарская госавтоинспекция назвала районы, где чаще всего похищают машины. В числе лидеров Промышленный и Кировский – 92 и 63 автокражи соответственно. Всего за 11 месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 318 краж транспортных средств. Примерно треть украденных машин – иномарки, 

26 декабря 2016, 05:06
Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом

Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.

Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.

Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин 
23 декабря 2016, 11:36
К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей

К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей

К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по обязательным платежам во все уровни бюджетов и государственные внебюджетные фонды составила почти 24  миллиарда рублей. Таковы данные губернских налоговиков. В эту цифру входит и задолженность по налогам и сборам 16 миллиардов 

23 декабря 2016, 05:42
Российский бизнес на пороге онлайн-революции

Российский бизнес на пороге онлайн-революции

До середины 2017 года коммерсанты, работающие в системе вмененного налогообложения, должны приобрести и подключить оборудование, которое будет напрямую передавать информацию о каждой операции в налоговые органы. 1 июля 2017 года предприниматели должны перевести кассы в режим онлайн. Работать без такого 

23 декабря 2016, 05:27
Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
В Самаре бизнес-леди скрывалась от уплаты налогов в 1 миллион рублей

В Самаре бизнес-леди скрывалась от уплаты налогов в 1 миллион рублей

Самарские следователи завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере» в отношении бизнес-леди. Ее подозревают в сокрытии от государства средств на сумму более 1 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело по 

18 ноября 2016, 02:09
За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

Житель Самары, не заплативший налогов почти на полтора миллиона рублей, лишился дорогой иномарки. Машину арестовали судебные приставы.

Самарец задолжал налоговой 1 миллион 400 тысяч рублей. В связи с этим фискалы обратились в службу судебных приставов. Они выяснили, что у должника есть 

17 ноября 2016, 10:34
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