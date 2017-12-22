На насосной станции «Радаевская» предприятия «Самаранефтегаз» в Сергиевском районе области запустили энергосберегающие установки, а именно высоковольтные частотные приводы насосных агрегатов системы поддержания пластового давления. Они позволяют автоматически регулировать режим работы насосов с учетом изменения технологического режима. Новое оборудование позволит сократить энергопотребление на 2 миллиона киловатт часов в год и сэкономить порядка 6 миллионов рублей.
Политика в области повышения энергоэффективности и энергосбережения действует в «Самаранефтегазе» с 2015 года. В компании постоянно проводят внутренние аудиты энергоэффективности и проводят мероприятия, направленные на экономию электроэнергии. Обучают энергоэффективному использованию оборудования и персонал. В результате, дочка "Роснефти" заняла второе место на всероссийском конкурсе в номинации «Эффективная система управления топливно-энергетическими ресурсами».
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