В среду, 4 февраля, ОАО "Самаранефтегаз" отчиталось о результатах работы за 2014 год. Как следует из официального сообщения компании, ей удалось заработать 40,68 млрд руб., что почти на 6,87 млрд руб. больше, чем в 2013-м. При этом выручка выросла со …