9
57
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                  888888               d8b  888888888   888888b.     .d8888b.  
                    "88b               Y8P  888         888  "88b   d88P  Y88b 
                     888                    888         888  .88P   Y88b. d88P 
 888  888  888       888  888  888    8888  8888888b.   8888888K.    "Y88888"  
 888  888  888       888  888  888    "888       "Y88b  888  "Y88b  .d8P""Y8b. 
 888  888  888       888  888  888     888         888  888    888  888    888 
 Y88b 888 d88P       88P  Y88b 888     888  Y88b  d88P  888   d88P  Y88b  d88P 
  "Y8888888P"        888   "Y88888     888   "Y8888P"   8888888P"    "Y8888P"  
                   .d88P               888                                     
                 .d88P"               d88P                                     
                888P"               888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Очередная победа телерадиокомпании

Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"

Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками.  В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с 

22 декабря 2016, 05:07
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

13 декабря 2016, 05:31
«Региональное агентство по энергосбережению» неэффективно использует бюджетные средства

«Региональное агентство по энергосбережению» неэффективно использует бюджетные средства

«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» неправомерно и неэффективно использует бюджетные средства. К такому выводу пришел областной Госфинконтроль по результатам проведенной в учреждении проверки.
Так, например, агентство до сих пор не создало автоматизированную информационную систему топливно-энергетического комплекса Самарской 
25 января 2016, 05:57
Ученые спасут мир с помощью углеродных нанотрубок

Ученые спасут мир с помощью углеродных нанотрубок

Специалисты Института катализа СО РАН заявили о том, что ими разработана нанотехнология, способная, как утверждается, обеспечить максимальное энергосбережение. Речь идет об изучении углеродных нанотрубок в виде свернутого в цилиндр вещества графен, которое находится в обычном графите, используемом, например, в черчении. 
2 декабря 2015, 08:22
К

К "Самаранефтегазу" претензий больше нет

В среду, 1 апреля, нефтяная компания "Роснефть" урегулировала все разногласия с акционерами "Юкоса". Как говорится в официальном сообщении холдинга, ОАО «НК «Роснефть» и ряд ее дочерних компаний, включая ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «АНХК», заключили соглашение об урегулировании 
1 апреля 2015, 04:42
ОАО

ОАО "Самаранефтегаз" заработало свыше 40 млрд рублей

В среду, 4 февраля, ОАО "Самаранефтегаз" отчиталось о результатах работы за 2014 год. Как следует из официального сообщения компании, ей удалось заработать 40,68 млрд руб., что почти на 6,87 млрд руб. больше, чем в 2013-м. При этом выручка выросла со 

4 февраля 2015, 03:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх