Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.

- Это очень редкое …