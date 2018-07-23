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Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре
Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на …
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12 июля 2018, 12:47
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В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
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11 июля 2018, 10:25
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7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре
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6 июля 2018, 01:51
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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Чтобы спрятать кондиционеры в центре Самары, потратят 1,5 млн рублей
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12 июля 2017, 07:02