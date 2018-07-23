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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
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Фестиваль уличных театров

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре

Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на 
12 июля 2018, 12:47
В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самарской области. Напомним, что уже завтра на стадионе «Самара Арена» пройдет матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии. По предварительным прогнозам, в наш город приедут от 2 до 5,5 тысяч болельщиков скандинавской 
6 июля 2018, 01:51
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
Чтобы спрятать кондиционеры в центре Самары, потратят 1,5 млн рублей

Чтобы спрятать кондиционеры в центре Самары, потратят 1,5 млн рублей

В Самаре уберут кондиционеры с лицевых фасадов зданий, которые являются памятниками архитектуры. На эти цели из муниципального бюджета потратят полтора миллиона рублей. Всего в списке восемь адресов: ул. Братьев Коростелевых, 144 А; ул. Куйбышева, 118, 123; ул. Красноармейская, 17; ул. 

12 июля 2017, 07:02
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