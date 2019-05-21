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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей

Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей: сообщения от местных жителей поступают практически каждый день. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, это связано с тем, что птенцы «становятся на крыло» и часто оказываются на земле. Вороны 
23 мая 2019, 12:57
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

Во вторник вечером, 21 мая, в Самаре горели сараи на улице Печерской в Октябрьском районе. Сигнал о пожаре поступил в 17:25. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

- В тушении участвовали 37 человек и 
22 мая 2019, 08:20
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины

В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины

Накануне, 15 мая, из реки Самара в районе Южного моста достали на берег тело всплывшего мужчины — его заметили очевидцы, которые и сообщили о случившемся. По всей видимости, этому человеку было около 35 лет. Сотрудники чрезвычайной службы передали труп полицейским, 
16 мая 2019, 04:43
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
В Самаре пожар на заводе «Электрощит» тушили 60 человек

В Самаре пожар на заводе «Электрощит» тушили 60 человек

В субботу, 4 мая, произошел пожар в Красноглинском районе Самары. В 15:02 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в одноэтажном пристрое к ремонтному цеху на заводе «Электрощит» во 2-м 
4 мая 2019, 11:32
Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха  уже давно - ремонт стартовал еще в 
10 апреля 2019, 02:43
Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?

Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?

В Самарской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании детей. Она стартует 1 июня. Ежегодно за счет средств областного бюджета в местных детских оздоровительных лагерях отдыхают более 40 000 школьников. 
Средняя стоимость путевки в летний загородный лагерь Самарской области - от 
4 апреля 2019, 09:52
«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

Жители областной столицы жалуются в соцсетях на собачников, питомцы которых оставляют на улицах и в городских парках экскременты. В частности, такая ситуация сложилась на Воронежских озерах. 
 
- Идёт активный выгул собак, которые всё загадили! А на озёрах ещё и дети гуляют, 
29 марта 2019, 12:02
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти 
28 августа 2018, 12:10
На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

Правоохранители продолжают в областной столице проверку, выясняют подробности гибели женщины, тело которой нашли на городском пляже. Напомним, что 1 августа в районе спуска по улице Ленинградской в 16:55 отдыхающие увидели труп женщины. Они сразу же сообщили о страшной находке полицейским.
3 августа 2018, 10:02
Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

С наступлением теплой погоды в Самарской области участились случаи, когда в больницы привозят пациентов с так называемой «травмой ныряльщика». У этих людей диагностируют повреждение шейного отдела позвоночника со смещением. Всего за этот год пострадали 6 человек. К концу сезона их 

23 июля 2018, 03:08
В Самарской области в реке Падовке зафиксировано превышение концентрации вредных веществ

В Самарской области в реке Падовке зафиксировано превышение концентрации вредных веществ

В Самарской области на реке Падовке были взяты пробы воды. Выяснилось, что в водоеме превышено содержание сероводорода и сульфидов. Концентрация составила 114,6 от предельно допустимой.
Забор проб воды осуществлялся в районе 11 км выше по течению от автомобильного моста. Данные 

11 ноября 2014, 11:58
Роспотребнадзор: вода на 2 пляжах Самары не соответствует нормативам

Роспотребнадзор: вода на 2 пляжах Самары не соответствует нормативам

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о результатах исследований воды на пляжах Самары за минувшую неделю.
Пробы были взяты в Волге на 8 городских пляжах: в Красноглинском районе, на поляне им. Фрунзе, в районе спуска ул. Советской Армии, Загородного парка, 4-й 

12 августа 2014, 01:22
В Самарской области девять пляжей не соответствуют санитарным нормам

В Самарской области девять пляжей не соответствуют санитарным нормам

Управление Роспотребнадзора по Самарской области провело очередную проверку воды в местах купания горожан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Отклонение от санитарных норм по микробиологическому показателю обнаружено на 9-ти пляжах. Роспотребнадзор сообщает, что купание не рекомендуется: на пляжах Жигулевска и Центрального района 

23 июня 2014, 12:47
В Самарской области не прошли санитарный контроль два пляжа

В Самарской области не прошли санитарный контроль два пляжа

Роспотребнадзор провел проверку воды на пляжах региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В зоне купания Центрального района Тольятти и на берегу о. Сакулино в Новокуйбышевске обнаружено превышение допустимых норм по бактериологическим показателям.
При заборе проб на других водоемах опасного загрязнения не 

9 июня 2014, 06:00
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