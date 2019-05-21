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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей
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23 мая 2019, 12:57
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской
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22 мая 2019, 08:20
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины
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16 мая 2019, 04:43
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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В Самаре пожар на заводе «Электрощит» тушили 60 человек
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4 мая 2019, 11:32
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Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае
Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха уже давно - ремонт стартовал еще в …
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10 апреля 2019, 02:43
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Почему в этом году путевки в лагеря будут стоить на 20% дороже?
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4 апреля 2019, 09:52
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков
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29 марта 2019, 12:02
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень
Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти …
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28 августа 2018, 12:10
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
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23 июля 2018, 03:08
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В Самарской области в реке Падовке зафиксировано превышение концентрации вредных веществ
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11 ноября 2014, 11:58
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Роспотребнадзор: вода на 2 пляжах Самары не соответствует нормативам
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12 августа 2014, 01:22
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В Самарской области девять пляжей не соответствуют санитарным нормам
Управление Роспотребнадзора по Самарской области провело очередную проверку воды в местах купания горожан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Отклонение от санитарных норм по микробиологическому показателю обнаружено на 9-ти пляжах. Роспотребнадзор сообщает, что купание не рекомендуется: на пляжах Жигулевска и Центрального района …
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23 июня 2014, 12:47
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В Самарской области не прошли санитарный контроль два пляжа
Роспотребнадзор провел проверку воды на пляжах региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В зоне купания Центрального района Тольятти и на берегу о. Сакулино в Новокуйбышевске обнаружено превышение допустимых норм по бактериологическим показателям.
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9 июня 2014, 06:00
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