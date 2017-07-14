В Самаре с начала года полицейскими зафиксирован 31 случай получения взятки. Ее средний размер - 40 тысяч рублей. Кроме того, на руководителей управляющих компаний и фирм-подрядчиков заведено 16 уголовных дел, связанных с проведением капитального ремонта - это итоги работы самарского управления МВД за полгода. Отдельные направления работы своих подчиненных начальник управления Дмитрий Блохин раскритиковал. С начала 2017-го в областной столице произошло 9 тысяч 335 преступлений. Раскрыты чуть больше половины, причем каждое третье совершено на улице. Так что безопасность в общественных местах хромает. Взяточников и экономических преступников тоже стало больше. То же самое с криминальными деяниями на бытовой почве.
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России по г. Самаре:
- Выявление и раскрытие преступлений превентивных составов оставляет желать лучшего. Так, за текущий период подразделениями дознания расследовано всего 1 тысяча 221 преступление превентивной направленности, что значительно меньше значений аналогичного периода прошлого года. И если снижение количества расследованных преступлений, предусмотренных статьей 116 УК, объяснимо (декриминализация данной статьи), то снижение расследованных преступлений по статьям 119, 156, 264 объяснению практически не подлежит.
Тем не менее, в Самаре стало совершаться меньше убийств, разбоев и грабежей, краж автомобилей и случаев мошенничества. Профилактические меры сотрудников полиции дают свои плоды. Помощь в этом им теперь окажут управляющие микрорайонов. Их 355 человек. Столько же, сколько участковых. Главный вопрос, который полицейским и общественникам предстоит решить вместе: сокращение нелегальных продаж спиртного. На следующей неделе итоги подведет областной главк полиции.
|
В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке
Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на …
|
13 июля 2017, 01:43
|
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы
Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
|
13 июля 2017, 12:15
|
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты
Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на …
|
11 июля 2017, 03:42
|
Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство
Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок …
|
11 июля 2017, 11:45
|
Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда
Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
|
7 июля 2017, 10:00
|
Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию
|
26 июня 2017, 10:08
|
Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона
|
19 мая 2017, 11:50
|
«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году
|
16 марта 2017, 07:47
|
Средний размер взяток в Самаре возрос до 80-ти тысяч рублей
|
12 января 2017, 10:55
|
В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»
Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.
Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении …
|
15 декабря 2016, 01:29
|
Чиновника из самарского минсельхоза отправили за решетку
Вынесли приговор экс-чиновнику регионального минсельхоза Александру Степанову. Ему инкриминировали посредничество во взяточничестве и мошенничество. Согласно материалам дела, с 2014 года по январь текущего Степанов и его коллега Антон Скоротович брали деньги от представителя предпринимателя, пообещав помощь в получении гранта - …
|
24 ноября 2016, 10:42