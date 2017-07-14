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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на 

13 июля 2017, 01:43
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе  в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок 

11 июля 2017, 11:45
Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
Семь лет назад лондонские полицейские нашли 

7 июля 2017, 10:00
Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции намерены ужесточить санкции за взятки. Народные избранники разработали соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
В частности, за дачу и получение взяток собираются давать до четырех лет лишения свободы (сейчас 2 и 3 года соответственно). 

26 июня 2017, 10:08
Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

В Самарской области за 2016-й и в начале этого года выявлено 14700 фактов коррупции. Больше всего этому подвержены сферы государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и «оборонка».
Это объясняют большим числом точек соприкосновения бизнеса и власти и большими потоками бюджетных средств. 

19 мая 2017, 11:50
«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году

«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году

Средний размер взятки в РФ в 2016 году составил порядка 330 тысяч рублей, что на 75% больше, чем в 2015-м. Так заявил газете «Коммерсантъ» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Как утверждается, в течение 

16 марта 2017, 07:47
Средний размер взяток в Самаре возрос до 80-ти тысяч рублей

Средний размер взяток в Самаре возрос до 80-ти тысяч рублей

Такие данные сегодня озвучили на коллегии городского отдела полиции по итогам работы в 2016-ом году. За прошлый год в Самаре зарегистрировано немногим более 18 тысяч правонарушений. Это почти на 10% меньше, чем в предыдущем. Уменьшилось число убийств, мошенничеств, разбоев, угонов 

12 января 2017, 10:55
В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении 

15 декабря 2016, 01:29
Чиновника из самарского минсельхоза отправили за решетку

Чиновника из самарского минсельхоза отправили за решетку

Вынесли приговор экс-чиновнику регионального минсельхоза Александру Степанову. Ему инкриминировали посредничество во взяточничестве и мошенничество. Согласно материалам дела, с 2014 года по январь текущего Степанов и его коллега Антон Скоротович брали деньги от представителя предпринимателя, пообещав помощь в получении гранта - 

24 ноября 2016, 10:42
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