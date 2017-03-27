Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу 40 тонн нефти. В совершении этого преступления подозревают семерых жителей региона. Двое предполагаемых организаторов заключены под стражу, с остальных фигурантов взята подписка о невыезде.
Оперативная разработка группы велась с октября прошлого года. Ущерб составил около полумиллиона рублей. По версии следствия, злоумышленники сделали отвод к недействующей трубе, заглушенной с двух сторон. Ее использовали как резервуар для хранения похищенной нефти.
"Врезка сделана в промысловый нефтепровод, по которому шла нефть с места добычи до места транспортировки. К нефтепроводу приварен кран, и от него шел отвод в сторону недействующей трубы. В настоящее время нами проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности указанных лиц, в том числе установлению места сбыта", - рассказывает начальник отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области Сергей Мишанин.
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