СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.

Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в …