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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег

В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег

После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ 
27 марта 2017, 01:48
Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. 

21 марта 2017, 03:17
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в 

17 марта 2017, 03:43
Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала 

13 марта 2017, 05:36
В Самарской области семеро нефтеврезчиков задержаны ФСБ

В Самарской области семеро нефтеврезчиков задержаны ФСБ

Операция проведена в кафе на автомобильной дороге у Черновского водохранилища.
На парковке находились две автоцистерны, заполненные черным золотом. Выяснилось, что добыто оно при помощи несанкционированного отвода от магистрального нефтепровода Альметьевск – Куйбышев-2, выведенного в лесополосу.
По предварительной оценке, злоумышленники похитили 

26 октября 2016, 10:01
Полиция и ФСБ выявили нефтеврезку в Новокуйбышевске

Полиция и ФСБ выявили нефтеврезку в Новокуйбышевске

Об этом сообщает прокуратура региона. По факту нефтеврезки полиция возбудила уголовное дело по статье "кража". По оперативным данным, рядом с базой общества с ограниченной ответственностью «Коралл» на глубине 8 метров силовики нашли отвод пластиковой трубы диаметром 50 миллиметров от нефтепровода 
23 февраля 2016, 11:34
В Самарской области с начала года выявили 24 нефтеврезки

В Самарской области с начала года выявили 24 нефтеврезки

Для сравнения: в прошлом году обнаружили 51, в 2013-м - 83.

Однако регион по-прежнему в лидерах по количеству преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, констатировали участники межведомственного совещания, которое прошло в среду в главке полиции.

«Хорошо законспирированные группы, хорошо 
8 октября 2015, 02:02
В Волжском районе полицейские накрыли банду нефтеврезчиков

В Волжском районе полицейские накрыли банду нефтеврезчиков

Завтра, 22 мая, в Волжском районном суде планируется рассмотрение ходатайства об аресте 7 предполагаемых членов банды нефтеврезчиков. Их задержали  полицейские вместе с сотрудниками ФСБ в эту среду рядом с селом Домашка в момент продажи ворованного черного золота. Все подозреваемые нигде 
21 мая 2015, 10:40
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