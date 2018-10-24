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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
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24 октября 2018, 01:36
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Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей
В Минздраве отвергли идею штрафовать россиян, которые отказываются делать своим детям прививки от разных заболеваний. В министерстве сделали вывод, что гораздо эффективнее окажется планомерная разъяснительная работа со взрослыми. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова, информирует ТАСС.
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3 октября 2017, 03:19
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Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей
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19 сентября 2017, 07:06
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Родителям-«отказникам» хотят урезать оплату больничных листов
Минздрав России предлагает уменьшить оплату больничных листов родителям, которые не вакцинируют своих детей. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, отказ от прививок противоречит здравому смыслу. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это совсем …
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18 сентября 2017, 07:01
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Ударят рублем: Минздрав придумал наказание для родителей за отказ от вакцинации детей
В Минздраве родилась инициатива изменить условия страхования россиян, отказавшихся от вакцинации детей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на главу министерства Веронику Скворцову.
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18 сентября 2017, 10:36