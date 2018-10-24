Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила против инициативы Минздрава штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей. «Принять подобные санкции нельзя, и, безусловно, они неприемлемы! У взрослых должно быть право выбора: делать прививки или нет», - заявляет Кузнецова. Как уже …