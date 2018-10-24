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Материалы по теме:

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке пополнение: стало известно, что 10 сентября у крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши появилось потомство - 12 детенышей. Как рассказали представители зоосада, малыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясом. Это уже третий приплод крокодиловых кайманов в зоопарке 
24 октября 2018, 01:36
Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

В Минздраве отвергли идею штрафовать россиян, которые отказываются делать своим детям прививки от разных заболеваний. В министерстве сделали вывод, что гораздо эффективнее окажется планомерная разъяснительная работа со взрослыми. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова, информирует ТАСС.
Напомним, в прошлом 

3 октября 2017, 03:19
Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей

Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила против инициативы Минздрава штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей. «Принять подобные санкции нельзя, и, безусловно, они неприемлемы! У взрослых должно быть право выбора: делать прививки или нет», - заявляет Кузнецова. Как уже 
19 сентября 2017, 07:06
Родителям-«отказникам» хотят урезать оплату больничных листов

Родителям-«отказникам» хотят урезать оплату больничных листов

Минздрав России предлагает уменьшить оплату больничных листов родителям, которые не вакцинируют своих детей. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, отказ от прививок противоречит здравому смыслу. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это совсем 

18 сентября 2017, 07:01
Ударят рублем: Минздрав придумал наказание для родителей за отказ от вакцинации детей

Ударят рублем: Минздрав придумал наказание для родителей за отказ от вакцинации детей

В Минздраве родилась инициатива изменить условия страхования россиян, отказавшихся от вакцинации детей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на главу министерства Веронику Скворцову.
По ее словам, ведомство не может обязать граждан прививать детей, но при этом прорабатывает иные способы 

18 сентября 2017, 10:36
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