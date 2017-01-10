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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания 

10 января 2017, 02:01
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

Сегодня, 23 декабря, около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили региональные информагентства со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила к огнеборцам в 11:18. Пламя бушевало на площади 

23 декабря 2016, 03:31
В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе

В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе

Вчера, 3 ноября, пожарные ликвидировали возгорание на улице Кирзавод, передает МЧС по Самарской области.
 
По данным спасателей, пожар начался поздним вечером в 23:00. Загорелась лестничная клетка с выходом на кровлю. Пламя охватило помещение общей площадью в 40 квадратных метров.

4 ноября 2016, 10:23
В Похвистневском районе женщина заживо сгорела в собственном доме, есть фото

В Похвистневском районе женщина заживо сгорела в собственном доме, есть фото

Трагедия случилась вчера, 15 октября, около 17:00 в селе Сосновка Похвистневского района. Как передает «Похвистнево-Информ», там на улице Чапаева загорелся двухквартирный дом. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение в количестве 16 человек личного 

16 октября 2016, 05:51
В Самаре на Потапова 65 пожарных тушили частный дом

В Самаре на Потапова 65 пожарных тушили частный дом

В ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 сентября, около 2:30 в Октябрьском районе Самары на улице Потапова (в районе автовокзала) произошел крупный пожар, сообщает областное ГУ МЧС.
 
Там загорелся частный дом и надворные постройки. Пламя охватило 

24 сентября 2016, 05:45
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