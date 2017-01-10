Сегодня, 10 января, пожарные Самары вытащили из пылающего дома на улице Казбекской в Куйбышевском районе 3-летнего малыша.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 14:36. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. На тушение выезжали 26 человек личного состава на 7 единицах спецтехники.
Пожар удалось локализовать в 15:01, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.
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