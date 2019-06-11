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Материалы по теме:

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 13 июня, жителям Куйбышевского района лучше запастись водой. С 10:00 на улице Медицинской начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Считается, что новое подключение в дальнейшем повысит надежность водоснабжения на 113 
11 июня 2019, 05:12
В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, 
11 июня 2019, 02:04
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на 
7 июня 2019, 08:12
Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений

Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений

В 2019 году ожидается один из худших за всю историю наблюдения нерест на Волге, заявили в Росрыболовстве. Из-за режима регулирования водоемов последние 10 лет процесс икрометания у рыб и так происходит неэффективно, но в этом году нерест будет совсем плохим. 

7 июня 2019, 01:33
В воздухе Тольятти зафиксировали высокое содержание формальдегида

В воздухе Тольятти зафиксировали высокое содержание формальдегида

Серьёзные экологические проблемы в Комсомольском районе Тольятти. За неделю там трижды фиксировалось превышение "предельно допустимой концентрации" формальдегида в воздухе. Это бесцветный газ с резким запахом. Хроническое отравление формальдегидом может спровоцировать аллергию, приступы астмы, кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи, 

6 июня 2019, 09:21
В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

В Куйбышевском районе Самары, по данным экологов, самая неблагополучная в регионе обстановка с загрязнением воздуха. Из 80 случаев вредных выбросов, зафиксированных в губернии по итогам 2018 года, более 50 были именно на этой территории. В ситуацию уже вмешался губернатор - 
5 июня 2019, 10:47
В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился 
5 июня 2019, 05:15
Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

На Волге в районе Самары начал постепенно подниматься уровень воды, информирует Жигулевская ГЭС. 22 апреля на гидрообъекте открыли водосливную плотину. В ближайшие дни пропуск воды будет увеличиваться и достигнет максимума к 27 апреля. Затворы поднимаются медленно, чтобы не навредить рыбе. 
23 апреля 2019, 08:21
При строительстве дамбы Волгу в Самарской области загрязнили на 22 млн рублей

При строительстве дамбы Волгу в Самарской области загрязнили на 22 млн рублей

В Самарской области во время возведения дамбы на Волге сотрудники прокуратуры выявили загрязнение реки строительными отходами на площади 1950 кв. м. Об этом сообщается в докладе Генеральной прокуратуры России «Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и 
5 апреля 2019, 08:26
В Самарской области сельчанке выплатят 250 тысяч рублей за мучения со смартфоном

В Самарской области сельчанке выплатят 250 тысяч рублей за мучения со смартфоном

Суд Шигонского района рассмотрел дело о мучениях хозяйки сотового телефона. Местная жительница приобрела дорогостоящий смартфон в салоне сотовой связи. Она заплатила за новый аппарат почти 92 тысячи рублей, но порадоваться покупке не успела, как начались проблемы. Через несколько месяцев аппарат 
3 апреля 2019, 09:47
В Волгу начнут сбрасывать больше вредных веществ

В Волгу начнут сбрасывать больше вредных веществ

В мэрии Тольятти собираются разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ. Резонансный проект «Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» поступил на рассмотрение антикоррупционной экспертизы администрации Автограда. В документе идет речь о 
2 апреля 2019, 09:04
В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Житель Китая попал под суд из-за излишней суеверности.  Мужчина вместе с женой и ребенком должен был лететь из Аньцина в Куньмин. Перед тем, как зайти в салон, он бросил в двигатель лайнера две монеты. Согласно повериям, это должно было принести 
27 февраля 2019, 03:07
В Самаре на Ульяновском спуске затопило автомобили из-за сброса воды

В Самаре на Ульяновском спуске затопило автомобили из-за сброса воды

В ближайшие дни, как уже сообщалось, могут быть подтоплены некоторые районы Самары, в частности дачные массивы, что обусловлено увеличением сбросов воды на Жигулевской ГЭС. И вот появилась информация о подтоплении центральной части города. Так, вода вышла на пляжную зону на 

21 апреля 2016, 10:05
В Самаре может затопить дачи в двух районах

В Самаре может затопить дачи в двух районах

Вследствие увеличения сбросов воды через Жигулёвскую ГЭС уровень воды в Волге в районе губернской столицы составил вчера 30,8 м по так называемой балтийской системе высот. С 21 апреля сбросы возрастут, что, согласно ряду прогнозов, повлечет увеличение уровня до 32 м 

20 апреля 2016, 10:18
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