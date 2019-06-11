Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений В 2019 году ожидается один из худших за всю историю наблюдения нерест на Волге, заявили в Росрыболовстве. Из-за режима регулирования водоемов последние 10 лет процесс икрометания у рыб и так происходит неэффективно, но в этом году нерест будет совсем плохим. …