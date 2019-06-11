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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду
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11 июня 2019, 05:12
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В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова
В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, …
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11 июня 2019, 02:04
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области
В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на …
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7 июня 2019, 08:12
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Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений
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7 июня 2019, 01:33
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В воздухе Тольятти зафиксировали высокое содержание формальдегида
Серьёзные экологические проблемы в Комсомольском районе Тольятти. За неделю там трижды фиксировалось превышение "предельно допустимой концентрации" формальдегида в воздухе. Это бесцветный газ с резким запахом. Хроническое отравление формальдегидом может спровоцировать аллергию, приступы астмы, кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи, …
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6 июня 2019, 09:21
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В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
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5 июня 2019, 10:47
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В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился …
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5 июня 2019, 05:15
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Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля
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23 апреля 2019, 08:21
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При строительстве дамбы Волгу в Самарской области загрязнили на 22 млн рублей
В Самарской области во время возведения дамбы на Волге сотрудники прокуратуры выявили загрязнение реки строительными отходами на площади 1950 кв. м. Об этом сообщается в докладе Генеральной прокуратуры России «Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и …
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5 апреля 2019, 08:26
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В Самарской области сельчанке выплатят 250 тысяч рублей за мучения со смартфоном
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3 апреля 2019, 09:47
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В Волгу начнут сбрасывать больше вредных веществ
В мэрии Тольятти собираются разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ. Резонансный проект «Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» поступил на рассмотрение антикоррупционной экспертизы администрации Автограда. В документе идет речь о …
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2 апреля 2019, 09:04
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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета
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27 февраля 2019, 03:07
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В Самаре на Ульяновском спуске затопило автомобили из-за сброса воды
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21 апреля 2016, 10:05
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В Самаре может затопить дачи в двух районах
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20 апреля 2016, 10:18
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