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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: приставы пресекли избиение женщины в районном суде

Самара: приставы пресекли избиение женщины в районном суде

36-летний мужчина ударил рукой по лицу 31-летнюю женщину.
28 ноября 2017, 11:14
Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева

Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева

Во вторник, 14 ноября, в Самаре на территории Советского района сгорел автомобиль Audi A4. Пожар произошел на улице Карбышева в 04:18. По рассказу очевидца, автомобиль до приезда пожарных тушили подручными средствами, благодаря чему пламя не перекинулось на соседние автомобили. В 
14 ноября 2017, 11:24
В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.

Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.

«Porsche уйдет на торгах», - 

3 ноября 2017, 11:13
Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

На улице Гагарина на пересечении с улицей Мяги произошла трагедия. Автолюбитель остановился на перекрестке и не смог начать движение. Когда другие другие водители подошли к остановившемуся автомобилю, они увидели, что человек за рулем был мертв.

 

 

 
10 сентября 2017, 01:13
В центре Самары сгорел автомобиль Range Rover

В центре Самары сгорел автомобиль Range Rover

В ночь на 31 августа в центре Самары сгорела иномарка премиального сегмента. Пожар произошел на улице Чапаевской. Сообщение о происшествии поступило в МЧС около двух часов ночи. К месту ЧП направили две пожарные машины. В тушении участвовали девять человек. Пожар 
31 августа 2017, 11:00
В Челябинской области оштрафовали раздевшуюся перед приставами пенсионерку

В Челябинской области оштрафовали раздевшуюся перед приставами пенсионерку

Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, в Чебаркуле оштрафовали на тысячу рублей 61-летнюю женщину, которая разделась перед сотрудниками ФССП.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли домой к пенсионерке для того, чтобы доставить её в отдел для дачи объяснений. Женщина согласилась 

24 июля 2017, 05:28
Приставы закрыли булочную за порчу воздуха в Советском районе Самары

Приставы закрыли булочную за порчу воздуха в Советском районе Самары

Жители Советского района пожаловались на торговую точку, которая не давала им дышать свежим воздухом. В заведении готовили пиццу и другую выпечку. Специалисты установили: на объекте неправильно сделали вентиляцию, что «негативно сказывается на условиях проживания гражда».
 
Шахта вентиляционной системы не 

29 июля 2016, 12:28
Самарские судебные приставы на вокзале караулили неплательщиков

Самарские судебные приставы на вокзале караулили неплательщиков

Судебные приставы-исполнители провели на самарском железнодорожном вокзале рейд под названием «Должник». Служба выяснила, что из Самары поездом Челябинск - Адлер отправляются три неплательщика, чьи суммы задолженностей превышают 40 тысяч рублей, 1 миллион 600 тысяч и 1 миллион 800 тысяч рублей. 
28 августа 2015, 02:15
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