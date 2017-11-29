В Самарской области судебные приставы Волжского района, чтобы арестовать автомобиль должницы банка, просто вызвали такси. Машина марки Kia 2013 года выпуска была залогом по кредиту.
«Судебный пристав-исполнитель неоднократно выезжал по месту проживания женщины с целью наложения ареста на транспортное средство, но обнаружить автомобиль не удавалось. Сама гражданка М. также всячески старалась избегать встречи с приставами», - рассказали в УФССП России по Самарской области.
Приставу удалось выяснить, что машиной должницы пользуется ее муж-таксист. Сотрудник ведомства просто позвонил ему, якобы чтобы воспользоваться услугами такси, и, когда перевозчик прибыл на своем машине, пристав в присутствии понятых и представителя банка наложил арест на иномарку.
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