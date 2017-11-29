Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, в Чебаркуле оштрафовали на тысячу рублей 61-летнюю женщину, которая разделась перед сотрудниками ФССП.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли домой к пенсионерке для того, чтобы доставить её в отдел для дачи объяснений. Женщина согласилась …