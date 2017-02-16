Сюжет основан на скандинавских мифах. Играть придётся за викинга, который прожил долгую жизнь и теперь стремится попасть в Вальхаллу, рай для воинов. Основная его цель - погибнуть в славном бою. Однако, найти достойного противника оказывается не просто. Над созданием проекта трудились 10 самарских программистов и дизайнеров. Сами они рассказывают об игре так: "По сути, это игра-квест с небольшими наворотами. В ней вы в основном будете взаимодействовать с предметами, объектами, персонажами и игровой физикой для достижения своих целей. Но в то же время, вы будете обретать и терять друзей, осаждать и защищать крепости, сражаться с огромными монстрами, взбираясь по ним или преследуя их на летающем корабле. " В дальнейшем игра станет доступна и владельцам смартфонов на ОС Android.
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Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку
Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
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10 февраля 2017, 03:20
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Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции
Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
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28 декабря 2016, 03:49
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Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone
Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, на что способны их гаджеты. Эксперты обнаружили 27 секретных опций iPhone, которые можно запустить в меню «Настройки» на версии iOS 8.0 и выше.
Оказывается, помощник Siri может выполнить уникальные команды, которые пригодятся владельцам смартфонов Apple в …
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18 декабря 2016, 05:33
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В России резко упали цены на iPhone 7 Plus
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14 декабря 2016, 11:46
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В блогах: Тольятти в цвете
В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что недавно в Автограде "появился проект, направленный на художественное освоение городской среды: квест «Жизнь в цвете»". В рамках конкурса молодые художники рисуют в городе яркие 3D-граффити, несущие определенную эстетическую пользу. Претенденты на …
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15 июля 2016, 06:40