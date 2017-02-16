Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.

Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. …