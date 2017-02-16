  • Новости
    \/news
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Видео
    \/video
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Передачи
    \/programs
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Онлайн
    \/online
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Партнеры
    \/air
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • О компании
    \/about
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
  • Реклама
    \/advert
    /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/samarskie-programmisty-predlozhili-polzovatelyam-iphone-ubit-starogo-vikinga-sigurda/16022017
1
48
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.             888                  .d8888b.             888       888 
 d88P  Y88b            888                 d88P  Y88b            888   o   888 
 888    888            888                 888    888            888  d8b  888 
 Y88b. d888  .d8888b   888       888  888  Y88b. d888   8888b.   888 d888b 888 
  "Y888P888  88K       888       888  888   "Y888P888      "88b  888d88888b888 
        888  "Y8888b.  888       888  888         888  .d888888  88888P Y88888 
 Y88b  d88P       X88  888       Y88b 888  Y88b  d88P  888  888  8888P   Y8888 
  "Y8888P"    88888P'  88888888   "Y88888   "Y8888P"   "Y888888  888P     Y888 
                                      888                                      
                                 Y8b d88P                                      
                                  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. 

28 декабря 2016, 03:49
Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone

Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone

Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, на что способны их гаджеты. Эксперты обнаружили 27 секретных опций iPhone‍, которые можно запустить в меню «Настройки» на версии iOS 8.0 и выше.

Оказывается, помощник Siri может выполнить уникальные команды, которые пригодятся владельцам смартфонов Apple в 
18 декабря 2016, 05:33
В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В преддверии Нового года Apple iPhone 7 Plus в России стал дешевле на 15%. В сентябре стоимость модели iPhone 7 Plus на 32 гБ составляла 67 990 руб., а сейчас флагманский смартфон можно купить за 57 990 руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Таким образом, стоимость 

14 декабря 2016, 11:46
В блогах: Тольятти в цвете

В блогах: Тольятти в цвете

В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что недавно в Автограде "появился проект, направленный на художественное освоение городской среды: квест «Жизнь в цвете»". В рамках конкурса молодые художники рисуют в городе яркие 3D-граффити, несущие определенную эстетическую пользу. Претенденты на 
15 июля 2016, 06:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна