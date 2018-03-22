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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре

Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре

В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.

«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.

Ученые из Самары 

21 марта 2018, 03:55
Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области

Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области

В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.

«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», 

14 марта 2018, 02:58
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар 

22 февраля 2018, 08:50
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
21 февраля 2018, 05:08
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
Половина самарских школ закрыта на карантин

Половина самарских школ закрыта на карантин

В Самаре из-за распространяющегося вируса гриппа на карантин закрылось больше половины школ - всего 79 учебных заведений. Причем часть из них частично - только начальные классы, а часть полностью. Все зависит от количества болеющих детей, чтобы учебный процесс был остановлен, 

13 февраля 2018, 11:20
Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!

Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая 

9 февраля 2018, 11:21
Самарские школы закрываются на карантин

Самарские школы закрываются на карантин

В Самаре 11 учебных заведений полностью закрыты на карантин. Как сообщили «ТЕРРЕ» в областном Минобразования, массовые заболевания гриппом и ОРВИ отмечены в 54 школах, здесь не работает 221 класс, в которых обучаются около 5 тысяч человек. Инфекция обнаружена у почти 

7 февраля 2018, 05:25
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
По словам канадского исследователя Кайла Сью, мужчины отличаются не столь сильной иммунной реакцией на такие болезни. 

13 декабря 2017, 11:23
В зоне карантина под Самарой изымают содержимое холодильников

В зоне карантина под Самарой изымают содержимое холодильников

Последствия вспышки вируса африканской чумы свиней, которая сейчас зафиксирована в Красноармейском районе Самарской области, могут сказаться не только на животноводческом комплексе губернии. Если инфекция проникнет за пределы очага заражения и распространится на значительной территории, как это произошло в соседней Саратовской 
9 ноября 2017, 02:05
11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

В Самаре уже второй месяц растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11 с половиной тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Почти половина из них выявлена в Самаре - 6300. На каждые 10 
10 октября 2017, 01:21
Заражение началось: заболеваемость самарцев ОРВИ выросла на 30%

Заражение началось: заболеваемость самарцев ОРВИ выросла на 30%

В Самарской области за неделю с 11 по 17 сентября почти на 30 процентов выросла заболеваемость ОРВИ, информирует региональный Роспотребнадзор. По данным мониторинга ведомства, в указанный период было зарегистрировано 8,5 тысячи случаев заражения. Из них около 5 тысяч - в 
20 сентября 2017, 08:02
Берегитесь осложнений: самарские медики призывают прививаться от гриппа и ОРВИ

Берегитесь осложнений: самарские медики призывают прививаться от гриппа и ОРВИ

Несмотря на то, что самарские медики традиционно ждут эпидемию гриппа и ОРВИ в январе-феврале, уже в сентябре стартовала кампания по иммунизации населения. Врачи говорят - если сделать прививку сейчас, то как раз к зиме эффект от нее будет максимальным.

Ежегодно в 

20 сентября 2017, 11:43
Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Сегодня, 1 июля, в день рождения “Русского Радио”, мы с радостью представляем вам юного победителя видеоконкурса “Каникулы на ТЕРРЕ”, в котором ребята читали стихи о лете. Главный приз - сертификат на проживание всей семьей на 2 дня в домике на 
1 июля 2017, 10:04
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на 
10 января 2017, 04:37
В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в столице 63-го региона превышает норму на 28 процентов, пишет «Волга Ньюс». В настоящее время готовится постановление главного санитарного врача города о введении ограничительных 

9 января 2017, 10:32
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