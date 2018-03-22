В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность каникул — не менее десяти дней. В настоящее время в областном центре введен карантин в 19 школах. Число заболевших в них достигает 350 человек.
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Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре
В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.
«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.
Ученые из Самары …
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21 марта 2018, 03:55
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Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области
В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.
«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», …
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14 марта 2018, 02:58
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В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре
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22 февраля 2018, 08:50
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Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах
В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования. По статистике, каждый год численность …
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22 февраля 2018, 10:52
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36
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Половина самарских школ закрыта на карантин
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13 февраля 2018, 11:20
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Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье
Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!
Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая …
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9 февраля 2018, 11:21
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Самарские школы закрываются на карантин
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7 февраля 2018, 05:25
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Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
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13 декабря 2017, 11:23
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В зоне карантина под Самарой изымают содержимое холодильников
Последствия вспышки вируса африканской чумы свиней, которая сейчас зафиксирована в Красноармейском районе Самарской области, могут сказаться не только на животноводческом комплексе губернии. Если инфекция проникнет за пределы очага заражения и распространится на значительной территории, как это произошло в соседней Саратовской …
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9 ноября 2017, 02:05
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11 тысяч самарцев заболели ОРВИ
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10 октября 2017, 01:21
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Заражение началось: заболеваемость самарцев ОРВИ выросла на 30%
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20 сентября 2017, 08:02
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Берегитесь осложнений: самарские медики призывают прививаться от гриппа и ОРВИ
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20 сентября 2017, 11:43
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Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»
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1 июля 2017, 10:04
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В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором
О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
Накануне диспетчерам экстренных служб в …
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1 апреля 2017, 04:58
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Школьные каникулы в Самаре опять продляют
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на …
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10 января 2017, 04:37
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В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели
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9 января 2017, 10:32