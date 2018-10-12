7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. Над городом пролетели 233 боевых самолета, причем, преимущественно новых типов. В течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники. Всего в мероприятии было задействовано более 22 тыс. человек. Выглядело все настолько масштабно, что присутствовавшие на параде иностранные гости были поражены. Это была демонстрация наличия свежих резервов страны, которые были хорошо вооружены и оснащены передовой техникой. В этом году в Параде Памяти будут принимать участие в том числе и школьники. Ведь мероприятие направлено на сохранение исторической памяти подрастающего поколения.
Суббота, 13 октября, станет крайне ответственным днем для школьников, которые занимаются в музее боевой славы школы №100. В составе отрядов юнармейцев Промышленного района Самары они выйдут на площадь Куйбышева, чтобы принять участие в репетиции Парада Памяти, который пройдет 7 ноября.
- Подготовка к Параду Памяти у нас началась месяц. Фактически, ребята, юнармейские отряды Промышленного района собираются на базе нашей школы и мы тренируемся ходить в коробках, правильно, так сказать, работаем по строевой подготовке. Для ребят это главная, так сказать, тренировка, отмечает руководитель музея боевой славы школы №100 Виталий Гальчук.
Школьники не только тренируются маршировать в коробках, но и изучают историю Парада, который прошел в Куйбышеве в ноябре 1941 года.
- Я знаю, что парады прошли в трех городах - в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Там прошло более 70 тысяч человек. Тем самым мы показали мощь нашей армии, - рассказал ученик школы №100 Матвей Дудко.
Музей боевой славы в школе №100 существует уже 32 года. Он посвящен истории 33-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в нашем городе в 1922 году. Коллекция музея включает в себя сотни экспонатов. Это и фотографии знаменитых бойцов, и предметы вооружения и снаряжения, собранные с мест, в которых действовала 33-я дивизия. Школьники знают историю каждого из них и проводят экскурсии для посетителей.
Подготовку к Параду обсуждали и в городской думе. С детьми побеседовал ее председатель Алексей Дегтев, педагог с 28-летним стажем. Всего в Самаре 102 школьных музея. Там изучаются документы, собирается информация о солдатах и офицерах Красной Армии.
- Работа разноплановая. И она, самое главное, проводится совместно. То есть здесь и дети из пятого класса, среднего и старшего звена. То есть сохраняется преемственность. Это очень важно. Работают совместно под руководством методистов с участием ветеранов Отечественной войны, - отметил Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.
Все чаще в Самаре организуются экскурсии на предприятия, которые начали работать в нашем городе в 40-х годах. Там есть свои музеи, где можно получить много интересной информации. Так оживают и навсегда остаются в детских душах истории подвигов Великой Отечественной войны.