В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти 7 ноября Парад Памяти участников Великой Отечественной войны, который в Самаре традиционно проходит 7 ноября, в этом году стал 7-м по счету. В этот раз в мероприятии участвовали 92 местных парадных расчета, техника из Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. Благодарность ветеранам выразили …