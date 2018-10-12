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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Нефутбольный дубль: еще одного игрока

Нефутбольный дубль: еще одного игрока "Крыльев Советов" задержали за рулем в состоянии измененного сознания

Этот уик-энд выдался богатым на околофутбольные скандалы. В воскресенье утром, 14 октября, по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали еще одного игрока самарской команды «Крылья Советов» - Георгия Тигиева. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при освидетельствовании 
14 октября 2018, 08:56
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное 
13 октября 2018, 10:15
Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
11 октября 2018, 10:01
В блогах: о Параде Памяти в Самаре

В блогах: о Параде Памяти в Самаре

Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму 
10 ноября 2017, 09:30
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти 7 ноября

В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти 7 ноября

Парад Памяти участников Великой Отечественной войны, который в Самаре традиционно проходит 7 ноября, в этом году стал 7-м по счету. В этот раз в мероприятии участвовали 92 местных парадных расчета, техника из Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. Благодарность ветеранам выразили 

8 ноября 2017, 08:57
В Самаре проходит Парад Памяти - 2017

В Самаре проходит Парад Памяти - 2017

В эти минуты на площади Куйбышева в Самаре проходит традиционный Парад Памяти. Участие в нем принимают 92 парадных расчета из нашей губернии, регионов Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. После их прохода реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 

7 ноября 2017, 12:40
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