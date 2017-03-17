Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови Ученые из Мельбурна провели эксперимент, в котором приняли участие около двух десятков человек. Добровольцам предстояло выдержать 24-часовой супермарафон. У них брали кровь на анализ до и после испытаний.



После изучения образцов крови выяснилось, что при серьезных физнагрузках у участников …