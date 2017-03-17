Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. Реанимационные действия положительного эффекта не принесли. Ребенок умер у врачей на руках.
Вскрытие подтвердило предварительный диагноз. Виня медиков, родители девочки написали заявление в прокуратуру. Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам следственного отдела по Промышленному району.
|
В Самаре насмерть сбили пешехода
|
16 марта 2017, 01:55
|
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
|
13 марта 2017, 11:23
|
В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет
|
12 марта 2017, 05:19
|
Сызранец выпал из окна 16-этажки
|
11 марта 2017, 02:45
|
В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
|
10 февраля 2017, 11:29
|
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
|
27 января 2017, 09:44
|
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
|
26 января 2017, 05:13
|
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина
Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.
Сообщается, что женщина …
|
23 января 2017, 05:27
|
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
|
23 января 2017, 11:39
|
Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына
В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, …
|
17 января 2017, 05:17
|
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал
|
27 декабря 2016, 12:03
|
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
|
21 декабря 2016, 03:06
|
В Самарской области детям все чаще ставят диагноз "инфекционный мононуклеоз"
Это острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови. Около половины российского населения переносят инфекцию в юном возрасте. В группе риска мальчики и девочки от 4 до 8 лет. К совершеннолетию …
|
8 декабря 2016, 05:43
|
В Китае обнаружено массовое захоронение жертв неизвестной болезни
|
29 июля 2015, 12:47
|
Социологи: Массовые убийства в школах являются «заразными»
|
3 июля 2015, 04:38
|
Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови
|
17 июня 2015, 12:34