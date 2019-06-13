В России могут начать выдавать электронные дипломы Минобрнауки России заявило о планах выдавать с 2021 года во всех вузах страны электронные дипломы. В качестве пилотного проекта 5 российских университетов выдадут "виртуальные корочки" уже в этом году. В следующем к ним присоединятся еще 15 вузов. Потом начнется массовая …