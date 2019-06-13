Студенты средних и высших учебных заведений Самарской области уже этой осенью получат уникальную возможность пройти практику в ведущих компаниях страны. Таков результат вхождения губернии в проект "Профстажировки 2.0". Это платформа, созданная совместно АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом. Соответствующее соглашение о сотрудничестве губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали в ходе пресс-конференции агентства ТАСС. Договоренность об этом была достигнута на завершившемся недавно Петербургском международном экономическом форуме.
«Новый проект "Россия - страна возможностей", конечно привлек внимание правительства Самарской области, предприятий Самарской области, и мы посчитали крайне важным участвовать в нем», - пояснил Дмитрий Азаров.
Всего партнерами-работодателями, а это более 170 компаний уже подготовлено более 700 кейсов, а к сентябрю это число может увеличиться до 3 тысяч. В проекте "Профстажировки 2.0" задействованы ведущие предприятия и ведомства страны. Задания подготовили министерство строительства и ЖКХ РФ, ПАО "Россети", "СИБУР", "ВСК" и "Уралкалий". Не остались в стороне и компании 63-го региона - они уже включили в проект 45 кейсов. Почти четверть из них предоставил "АВТОВАЗ ». Автогигант предложил испытания в самых разных сферах: защищенность автомобилей от электромагнитного воздействия, система помощи водителям и т. д. По оценке губернатора, это позволит и дальше развивать машиностроение в регионе, привлекать к этой работе как наших студентов, так и выпускников из других субъектов РФ.
«Уверен - этот научный потенциал будет крайне важен для предприятий Самарской области, что будет способствовать росту экономики, повышению производительности труда, внедрению новых, самых прогрессивных технологий», - говорит глава региона.
Принять участие в конкурсе может любой студент. Для этого нужно оставить заявку на сайте профстажировки.рф. К 1 сентября можно будет приступить к выполнению заданий.
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