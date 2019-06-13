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Материалы по теме:

В России могут начать выдавать электронные дипломы

В России могут начать выдавать электронные дипломы

Минобрнауки России заявило о планах выдавать с 2021 года во всех вузах страны электронные дипломы. В качестве пилотного проекта 5 российских университетов выдадут "виртуальные корочки" уже в этом году. В следующем к ним присоединятся еще 15 вузов. Потом начнется массовая 

13 июня 2019, 12:21
В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

Во вторник, 11 июня, в  Самарском политехе проходит награждение призеров многопрофильной олимпиады «Звезда», которую организует Союз Машиностроителей России. Мероприятие проводят ректор университета и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. 
11 июня 2019, 12:20
Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять учебных заведений Самарской области получили статус базовых школ Российской академии наук. В престижный список включили лицей авиационного профиля № 135, гимназии № 1 и 11, лицей информационных технологий в Самаре и тольяттинскую школу № 57. Научно-образовательным центром для них 
10 июня 2019, 12:54
Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и  Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и 

6 июня 2019, 10:03
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