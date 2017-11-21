Самарские таможенники готовятся к ЧМ-2018 и "снимают языковой барьер". В 2017 году сотрудники ведомства успешно сдали экзамены по английскому языку.
«Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась работа в данном направлении, и ежегодно несколько должностных лиц таможенного поста Аэропорт Самара стали повышать свои знания в деловом английском языке», - сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Английский язык таможенники изучали в течение двух месяцев в Самарском университете. Финальное испытание было проведено в игровой форме. Сотрудники ведомства освоили фразы, которые помогут расположить прибывших туристов к дружественному общению и создать хорошее настроение.
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