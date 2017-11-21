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Материалы по теме:

Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

В Самару прибыла делегация Совета Федерации. Представители верхней палаты парламента и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе уже осмотрели стадион «Самара Арена», сообщила советник главы региона Наталья Родимова. Она опубликовала фото на своей странице в Twitter.

«Стадион без 
17 ноября 2017, 01:39
Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Фрунзенский мост в Самаре планируют достроить в 2019 году. Такая информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по транспорту. В 2018 году на проведение работ должны выделить 2 миллиарда рублей.

«Готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста», - 

17 ноября 2017, 11:35
За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных 

15 ноября 2017, 02:08
В Самаре приложение «Прибывалка-63» модернизируют к ЧМ-2018

В Самаре приложение «Прибывалка-63» модернизируют к ЧМ-2018

Самарское приложение «Прибывалка-63» переведут на английский язык и дополнят расписанием метро и электричек, говорится в сообщении на портале госзакупок. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» ищет подрядчика, который сможет модернизировать информресурс за 1 млн 300 тысяч рублей. Согласно техзаданию, приложение 

14 ноября 2017, 09:02
В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг

В Самаре уничтожили санкционные шампиньоны весом 250 кг

Самарская таможня обнаружила санкционные шампиньоны польского производства общим весом около 250 килограммов. Свежие грибы хранились на самарской овощной базе. На 83 ящиках с шампиньонами были обнаружены фальшивые этикетки.

«Поверх настоящих бирок, на которых страной происхождения значилась Польша, были приклеены 
9 ноября 2017, 10:59
Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
 
«Дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное лицо приобрело в Республике Беларусь препараты, содержащие 

19 октября 2017, 07:08
Санкционный хамон обнаружили таможенники в одном из самарских магазинов

Санкционный хамон обнаружили таможенники в одном из самарских магазинов

Санкционный хамон в одном из магазинов Самары обнаружили таможенники в ходе совместной проверки с Куйбышевской транспортной прокуратурой и областным управлением Россельхознадзора. Испанский и французский сыровяленый деликатес находился в свободной продаже.
Инспекторы изъяли шесть хамонов общим весом почти 40 килограммов, а 

22 сентября 2017, 11:36
Бывших сотрудников самарской таможни отправили в колонию за вымогательство и взятки

Бывших сотрудников самарской таможни отправили в колонию за вымогательство и взятки

Бывших сотрудников самарской таможни посадили в колонию за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. В начале 2016-го года зам начальника ведомства Дмитрий Игонин и его коллега Андрей Левкин требовали 10-процентный откат у фирмы, которая получила госзаказ на уборку 

30 июня 2017, 04:09
В блогах: в Самаре появились бесплатные курсы по английскому 60+

В блогах: в Самаре появились бесплатные курсы по английскому 60+

Татьяна Акимова через "Фейсбук" рассказала, что в Самаре реализуется уникальный проект по обучению английскому языку старшего поколения. Проект полностью бесплатный для его участников, учеников «серебряного возраста», и оплачивается из фонда Международной языковой школы Инессы Бугуан. Но чтобы попасть на 
16 сентября 2015, 05:53
В Самаре наградили победителей областной олимпиады по английскому языку

В Самаре наградили победителей областной олимпиады по английскому языку

Дипломы школьникам вручили в среду, 22 мая. Всего в областной олимпиаде по английскому языку участвовало более 400 учащихся со всего региона. Ответы принимал носитель английского языка - австралиец. С заданиями в формате международного и одновременно российского образовательных стандартов областные школьники, 

21 мая 2014, 06:04
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